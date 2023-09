Luces y sombras del Granada CF en los cuatro primeros partidos en Primera

El Granada no ha arrancado la temporada de la mejor manera posible en su regreso a la élite del fútbol español. A pesar de que era previsible que las victorias y los goles no iban a llegar con la misma 'facilidad' que el curso pasado, donde el conjunto fue campeón de Segunda División, actualmente la defensa es el talón de Aquiles del cuadro de Paco López.

Al igual que en otros aspectos el equipo si funciona, como en la generación de ocasiones o la circulación del balón. Podríamos destacar a Bryan, Gumbau o Sergio Ruiz, que están haciendo muy buen inicio de Liga, y que evidencian que el bloque formado el curso pasado se mantiene y la base del equipo es buena, así como el trabajo de Paco López por ir sacando resultados y adaptarse al partido a falta de que los fichajes se incorporen a ese bloque granadinista.

Tirando de estadísticas, este inicio de temporada se ha convertido en el peor en cuanto a su rendimiento defensivo, ya que han encajado doce goles en las cuatro primeras jornadas. Esto significa que están promediando tres goles en contra por partido. Esta cifra supera el récord anterior del equipo, que se remontaba a las temporadas 1944-45 y 2016-17, cuando recibieron diez goles en las cuatro primeras jornadas.

El salto de exigencia entre las dos divisiones es más que notable, y por eso a los equipos que ascienden les cuesta tanto formar proyectos a largo plazo que no pasen directamente por lograr la permanencia, asunto en el que también influyen aspectos económicos. Prueba de esto es que el año pasado, el Granada en la jornada 4 de Segunda División, llevaba tres victorias con portería a cero (0-2 al UD Ibiza, 2-0 en casa al Racing de Santander y 3-0 también en Los Cármenes al Villarreal B) y tan solo un gol en contra que supuso la primera derrota, en el campo del Andorra.

Además, este partido perdido ante la Real Sociedad también representa la derrota número 400 del equipo en su historia en Primera División. Aunque esto es una mera cifra, hay que quedarse con los 'brotes verdes' que el equipo sí muestra, y confiar en que no haga falta anotar tres o cuatro goles para ganar un partido por culpa de que se encaje una cantidad.

En ese aspecto, el de meter gol, el Granada si que responde bien ya que menos en el partido contra el Rayo, derrota que llegó de repente con dos goles de los vallecanos cuando los nazaríes estaban cuajando buenos minutos, en el resto de encuentros se ha conseguido anotar al menos, un tanto; El exrojiblanco Samu en el Cívitas, Miguel Rubio, Bryan y Uzuni contra el Mallorca, y contra la Real, Bryan de nuevo y Lucas Boyé, que en su debut, aunque no fuera el idóneo, consiguió ver puerta y adornar el resultado.

Además, comparando con otros rivales el curso pasado, las cosas no están tan mal, ya que por ejemplo el Cádiz CF no consiguió anotar gol, ni evidentemente ganar un partido, durante las cinco primeras jornadas de la competición liguera, y finalmente consiguió salvarse de manera relativamente relajada en la penúltima jornada. Seguro que el trabajo de Paco López hace sus frutos y vemos un Granada más fuerte en defensa y que no encaja tantos goles.

Actualmente, el Granada se encuentra en la parte baja de la tabla con solo tres puntos de los doce posibles. Tendrán un período de dos semanas para preparar su próximo partido contra el Girona en el Nuevo Los Cármenes. Hasta ese momento, hay que ser optimistas y confiar en la mejora del equipo durante estos días, así como en la recuperación de los que se presupone serán titulares: Vallejo, Manafá y Torrente, que poco a poco van mejorando, especialmente los dos últimos.