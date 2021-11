Robert pide "olvidar ya" el partido

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, pidió “olvidar desde ya” la derrota sufrida por su equipo este domingo ante el Real Madrid (1-4) y “pensar el siguiente” encuentro, que le medirá el viernes al Athletic Club en San Mamés.

“En la primera parte llegó el 0-2 rápido, tuvimos esperanzas con el 1-2, pero el tercer gol nos ha hecho mucho daño, y también la expulsión”, comentó en rueda de prensa Moreno, quien se refirió a la roja a Monchu, que derivó en su expulsión posterior.

“Me han expulsado porque he protestado claramente. Es muy difícil pitar y lo han interpretado así, pero no estaba de acuerdo, luego le he perdido perdón al árbitro y poco más. Igual el árbitro ha visto en la jugada algo que el resto no hemos visto”, indicó sobre la acción.

En relación el choque, Robert Moreno comentó que trataron de “luchar y mantener la identidad” ante jugadores “de mucho talento que hacen una presión difícil de superar”.

El técnico calificó como “maravilloso” que la afición acabara aplaudiendo a los suyos y cree que ocurrió porque “el equipo lo ha dejado todo con uno menos, ha generado ocasiones y se ha esforzado”, y añadió que “lo normal es que el Madrid te gane”.

Nombres propios

El técnico del Granada avanzó que tendrá que esperar para ver en qué quedan los problemas físicos de Víctor Díaz, lesionado en el arranque de la acción del 1-3, y del venezolano Darwin Machís, que ni siquiera estuvo en el banquillo.

“Se tuvo que salir del último entrenamiento por molestias y ante el riesgo de lesión he preferido no tenerlo en el banquillo porque tampoco lo podría utilizar. A ver si se recupera y de esa manera lo tenemos disponible lo antes posible”, explicó sobre Machís.

Sobre la jugada en la que se hizo daño Víctor Díaz, reflexionó que “nos hemos quedado en inferioridad en un tres contra dos, y antes jugadores de ese nivel”, lamentando el inicio de la acción: “No acabamos la jugada y nos hicieron la transición”.

Para Moreno es “una alegría” que hayan acabado el partido Torrente e Isma Ruiz en el campo, afirmando que “ojalá se conviertan en jugadores importantes para el Granada”, justificando sus minutos en “cómo está entrenando” y “el nivel” al que están.