El 'Recre' trabaja a tope desde casa

Igual que ocurre con los miembros de la primera plantilla, los jugadores del Recreativo Granada, filial rojiblanco del Grupo IV de Segunda B, siguen un estricto plan nutricional y de trabajo durante el confinamiento de todos en sus hogares por el estado de alarma decretado en el país debido a la crisis del coronavirus.

El central Fran Serrano, uno de los jugadores importantes de la escuadra que dirige David Tenorio, explicó en una entrevista remitida por el club rojiblanco a los medios que los preparadores físicos del equipo “se pusieron en contacto con todos los jugadores a principio de semana” para mandarles “ejercicios nuevos” para hacer en sus domicilios.

“Cada día son entrenamientos diferentes y yo los suelo realizar de diez a once y media de la mañana, que es lo que nos recomiendan, y así por lo menos se hace más amena la mañana”, indicó el futbolista.

Fran Serrano agregó que los cuerpos técnico y médico del filial les hicieron llegar junto a las tablas de entrenamientos un plan nutricional para gestionar de forma adecuada la alimentación durante este periodo de cuarentena.

“Es algo diferente a lo habitual y tenemos que tener más cuidado, puesto que no quemamos las calorías que gastamos normalmente. Intento reducir la comida y comer bien, es complicado pero sabemos que lo tenemos que hacer”, explicó.

El central recreativista reconoció que mantiene contacto “cada dos por tres” con el resto de miembros de la plantilla:“Hablamos constantemente, nos animan, charlamos y sobre todo para ver cómo estamos realizando los ejercicios. También hablo mucho con mi familia, ya que los tengo en Córdoba y yo estoy en Granada”.

Libros a falta de fútbol

Fran Serrano está llevando “de momento bien” este confinamiento obligatorio, aunque no oculta que “conforme van pasando los días se hace un poco cuesta arriba. Es una situación nueva para todos, pero es lo mejor para que esto termine cuanto antes”.

Además de jugar al fútbol, Fran Serrano prepara oposiciones. Y este parón liguero le sirve también para, entre otras cosas, apretar con los estudios.

“Estoy aprovechando estos días para hacer cosas que antes no hacía. Estoy estudiando mucho, ya que oposito y antes no disponía de tanto tiempo como ahora. También veo muchas series, Netflix es un buen aliado para pasar la cuarentena. Además, juego a la play, limpio y cocino, que me gusta mucho. Intento repartir las actividades para que se pase rápido el día”, confesó.