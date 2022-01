El Granada CF suma más puntos en los seis últimos partidos que en los trece anteriores

Hay un dato que evidencia mejor que ningún otro la progresión que ha tenido el Granada CF durante la primera vuelta de esta temporada en LaLiga Santander.

El equipo dirigido por Robert Moreno ha logrado más puntos en los seis últimos partidos de esta primera parte del campeonato que en los trece encuentros anteriores.

Las victorias ante Alavés, Mallorca y Atlético de Madrid, todas en casa, y los empates a domicilio frente a Athletic Club, Cádiz y Elche han llevado al Granada hasta los doce puntos, mientras que sólo sumó once en los trece compromisos previos, merced a dos triunfos y cinco empates.

Hasta el más optimista de los mortales rojiblancos hubiera firmado hace apenas un mes alcanzar el ecuador de la competición con 23 puntos, prácticamente en mitad de la tabla, y con siete de ventaja sobre la zona de descenso. Este positivo análisis apenas sirve para quitar el regusto amargo que produjo el empate de Elche. A casi todo el mundo le quedó la sensación de que el Granada se dejó dos puntos en el Martínez Valero, ya que tuvo enfrente durante casi un tiempo a un oponente en inferioridad numérica que, además, andaba mermado de efectivos y en un mal momento de resultados.

La otra cara de la moneda dice que si no puede ganar un partido porque no tienes tu mejor día, como reconoció Robert Moreno en rueda de prensa, es bueno al menos no perderlo. Y eso sí que lo hizo bien el equipo.

El objetivo de la segunda vuelta tiene que ser alcanzar cuanto antes los puntos necesarios para salvarse. Esto cambia en poco tiempo y este Granada es el más claro ejemplo. Empezó diciembre con el canguelo y ahora está de cine. Pero puede pasar al revés.

Enganchas una mala racha y te ves abajo sin enterarte. Por eso habló Robert de no ser una montaña rusa. Una de las claves de la temporada pasada fue la regularidad. Mantenerla, ahora que el equipo ha cogido la onda buena, será también fundamental este curso.

Aplazamientos

Se vuelve a hablar de coronavirus por motivos evidentes. En el afán lícito de defender cada uno lo suyo, algunos piden incluso la suspensión de algunos partidos. Parece claro, atendiendo al protocolo actual, que es muy difícil que se produzcan aplazamientos.

Lo dice la norma aprobada por todos los equipos. Después de que la pasada campaña se cometiera con el Granada una tropelía y un atropello infame obligándolo a jugar contra el Real Sociedad, el sentido común y, sobre todo, ese precedente dice que si algún choque dejara ahora de disputarse por el Covid sería una vergüenza nacional que agravaría incluso lo que hace meses ya fue una decisión injustificada y maliciosa. Llega el sábado el Barcelona al Nuevo Los Cármenes. Habrá que tener el césped a punto no vaya a irritarse Xavi, que es uno de los que pide aplazamientos por los casos de coronavirus.

Como estaba en Qatar, no debió de enterarse de lo que pasó en el citado Real Sociedad-Granada.

Parece un buen momento para hincarle el diente a este Barça, que gana menos que antes y cuando lo consigue lo hace con estrecheces y apuros. Pase lo que pase, será un partidazo.

Y por fin se recibirá con aplausos unánimes y sin pitos a Robert Moreno cuando su nombre se cante por megafonía. Ya lo verán.

Palabra de capitán

Si hay un jugador capaz de analizar bien lo que ocurre es Víctor Díaz. Es, por méritos propios, el capitán de la plantilla, y sus galones los demuestra en el campo y fuera de él.

Tras el choque ante el Elche, dejó claro en declaraciones a los medios del club que el punto alcanzado en el Martínez Valero “es positivo” porque “puntuar en Primera es muy difícil”.

El capitán rojiblanco cree que tienen que estar “contentos” con “el esfuerzo del equipo” en el duelo del domingo, con “la portería a cero” lograda y con “con puntuar por sexta jornada consecutiva”.

“Las sensaciones al final de la primera vuelta son positivas y ahora sólo queda seguir trabajando”, añadió el veterano zaguero rojiblanco.

“Las sensaciones cada vez han ido a mejor con el paso de los partidos y en el último tramo de la primera vuelta los resultados nos han acompañado”, reconoció Víctor Díaz.

El zaguero del Granada cree, como casi todos, que acabar la primera vuelta con 23 puntos les va a dar “tranquilidad” y les va a “aportar mucho para intentar ganar los próximos partidos”.