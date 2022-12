Motivos para la desazón y la esperanza en el Granada CF

La primera vuelta ha terminado y el Granada CF está metido en la pomada por el ascenso. Para muchos puede suponer una pequeña decepción, o no tan pequeña, el hecho de que haya equipos delante en la clasificación, no estar a estas alturas en zona de subir de forma directa o, incluso, con renta sobre otras escuadras, pero vistas un par de variables la situación es más que positiva.

La primera es el lamentable balance del Granada a domicilio, con números de equipo llamado a perder la categoría sin ningún tipo de discusión; la segunda es analizar cómo estaba el asunto hace sólo unas semanas, cuando el equipo estaba más en la zona media que en la alta de la clasificación y las sensaciones distaban mucho, para mal, de las actuales.

Es lo de siempre, el vaso medio lleno o medio vacío. Se trata de cómo quiera ver cada uno la situación, teniendo en cuenta que la objetividad suele estar reñida con los análisis futbolísticos, que siempre hay un alto grado de subjetividad en las opiniones y que los resultados embarran y condicionan cualquier valoración.

Partiendo de estas innegables premisas, casi todo granadinista de bien coincide en que el estatus clasificatorio actual se hubiera firmado hace unas jornadas y en que el equipo ha mejorado, crecido y evolucionado desde que Paco López reemplazo a Aitor Karanka al frente del plantel. Es decir, casi nadie duda, y dejemos el casi porque ‘hay gente pa tó’, en que ha sido un relevo positivo.

A mejor

Ejemplos de lo expuesto: la opinión general era casi unánime a la hora de afirmar que el Granada de Karanka no iba a ser capaz de lograr el ascenso, mientras que ahora las tornas han variado y el Granada de Paco sí que da muestras de que lo puede conseguir; analizando los partidos y los méritos del equipo en el primer tramo de curso pensábamos muchos que la competición le había dado los puntos que había merecido, incluso algunos más, mientras que ahora es al contrario y casi todos coincidimos en que en los encuentros más recientes sumado menos unidades de las que debió alcanzar en circunstancias normales.

Vayamos a la madre del cordero, que son los partidos del Granada fuera de casa, esa mala racha que Paco López no ha podido revertir. Como ya se ha dicho casi todo sobre expulsiones, acierto cara a la meta contraria, errores propios que cuestan caro y golazos del rival, centremos las letras en las sensaciones y los méritos, esos intangibles que borran de un plumazo los resultados, pero que son válidos para intuir por dónde van los tiros.

Nadie duda de que esas sensaciones ante Leganés, Málaga y Lugo fueron buenas, con la mitad de los 270 minutos, más añadidos, de esos tres partidos con un jugador menos en el Granada; de que por ocasiones y control del choque el cuadro rojiblanco mereció mucho más; de que de diez partidos que salen igual en La Rosaleda, el Granada gana nueve; de que de diez encuentros que salen igual en Butarque y el Anxo Carro, el Granada marca en nueve; de que de diez intentos de Rubén Castro y de Loureiro similares a los que acabaron en gol, en nueve no es gol.

Sin consuelo

Sirve todo esto de consuelo, no; es una realidad, sí; vale para algo contarlo, depende. ¿De qué depende?, como dice la canción. Pues de según cómo se mire, siguiendo el conocido estribillo. Para el resultadista, todo esto da igual; pero sí que vale para hacer un análisis más profundo, para entender que si el equipo sigue con esta dinámica y estas actuaciones fuera, las victorias seguro que acabarán llegando más pronto que tarde.

Esto no quiere decir que todo sea maravilloso. Sería conveniente que el portero dejara su meta a cero, pese a recibir tiros espectaculares casi imposibles de parar; y que los jugadores no cometan errores que cuestan partidos, como los de Ricard y Miguel Rubio en Lugo; y que Uzuni y Callejón están tan finos y acertados a domicilio como en el Nuevo Los Cármenes; y que Paco López dé más minutos a Bryan si ve que cada vez que sale genera mucho más en pocos minutos que sus compañeros, como ocurrió en La Rosaleda y el Anxo Carro; y que Jorge Molina las meta, y que algún maldito envío al área de los cuarenta que haces en un partido sea bueno, y que de una vez por todas se mejora en el balón parado, tanto en el propio como en el ajeno…

La clasificación

Queda toda una vuelta por delante y pueden pasar mil cosas, pero la clasificación ya marca claramente lo que, salvo sorpresa, va a ocurrir de aquí al final. Es complicado que Las Palmas, Levante, Alavés, Eibar y Granada no se jueguen las dos plazas de ascenso, y también que los tres que de esos cinco no acaben entre los dos primeros no ocupen tres de los cuatro lugares de eliminatorias para subir.

Parece difícil que conjuntos como el Burgos, el Cartagena o el Andorra no pierdan fuelle, y también que no haya algún nuevo invitado a la fiesta, con Oviedo, Leganés y Zaragoza, por este orden, ocupando posiciones en la fila.

En la carrera de fondo que es la Segunda División, el Granada y el Levante han sido capaces de levantarse de su primera pájara, que llegó demasiado pronto. Algunos aún no la han sufrido, y lo normal es que todos la pasen. El reparto de diplomas llega al final, no en octubre ni en Navidad, ni siquiera en marzo. Es necesario recordarlo, tanto como ser capaz de ganar fuera de casa. Y mejor si es más pronto que tarde.