El Granada CF, España, Messi, Sophia y Cuenca

El debate sobre la manera de alcanzar el éxito en el mundo del fútbol es tan viejo como el propio balompié. Validando todas las opciones, desde las más ‘menottistas’ hasta las que abraza el ‘bilardismo’, lo que el paso del tiempo está dejando cada vez más claro es la necesidad de contar con alternativas que arropen la idea básica que cada entrenador tiene en su cabeza, que en la hoja de ruta haya cuantas más opciones mejor, como si se tratara del brazo de un quaterback de fútbol americano.

Los dos acontecimientos deportivos que centran la atención de cualquier aficionado al fútbol de Granada son el Mundial y LaLiga SmartBank. Ambos, y salvando las considerables distancias de repercusión mundial que hay entre ellos, son un perfecto ejemplo de que un técnico que no tenga un amplio abanico de recursos tácticos no va actualmente a ningún sitio, de que es muy difícil que triunfe un preparador que no sea capaz de preparar a su equipo para jugar de diferentes maneras según lo que requiera un partido en distintos momentos.

El anterior Granada de Aitor Karanka o la selección española de Luis Enrique en Catar no fueron capaces de ganar partidos que tenían que haber vencido. Entre los mil motivos que acontecieron hasta alcanzar el fracaso se encuentra en un lugar destacado su inmovilismo táctico.

Este suele ocurrir, entre otros motivos, por incapacidad, por falta de recursos en la plantilla o hasta por arrogancia y apego de más a la idea en la que uno cree. Y no debería de ocurrirle a entrenadores de primer nivel.

El discurso de Messi

Otra cosa es que los equipos sean capaces de llevar a cabo con brillantez, eficacia y, sobre todo, eficiencia, los distintos posibles planes de partido. “Ellos se dedicaron a tirar pelotazos arriba”, dijo Messi para justificar la manera en que Países Bajos había sido capaz de llevar a la prórroga ante Argentina un duelo que tenía perdido.

Es llamativa la ineptitud dialéctica que se empeñan en mostrar los futbolistas, incluso los mejores del mundo. Demasiado pedir que entienda que ese llamado juego directo hay que saber ejecutarlo con buenos envíos, un punta inteligente, ganador de duelos y preciso en el cabeceo, jugadores hábiles al lado para interpretar dónde va el esférico y para ver el espacio libre, y toda una serie de premisas que el equipo que defiende tendría que ser capaz de contrarrestar con sus armas, que es justo lo que no supo hacer Argentina.

De hecho, nunca se sabrá qué hubiera ocurrido si Países Bajos sigue apostando en el tiempo extra por esta fórmula, algo que no hizo.

Paco López

Es significativo, por inusual, que Paco López modificara su esquema de cara al segundo tiempo en el pasado partido ante el Burgos cuando el Granada iba ganando por 1-0. Lo habitual es buscar mejoras con un cambio de dibujo cuando tu equipo necesita reaccionar ante un marcador adverso o ya avanzado el segundo tiempo ante el empuje rival.

El entrenador valenciano está capeando muy bien un gran problema que está teniendo casi desde su llegada al banquillo rojiblanco, que es la ausencia en la mayoría de encuentros de efectivos suficientes en la medular.

La entrada de Víctor Díaz por el lesionado Meseguer obligó a esta variante táctica que funcionó bien, ya que el Granada fue capaz de mantener el triunfo hasta el final y lo hizo sin prácticamente conceder ocasiones de gol al rival tras el intermedio.

Mientras nadie demuestre lo contrario, la palabra y obra de Diego Martínez marca el camino en este Granada. El equipo que dirigía el técnico gallego se caracterizaba, entre otras cosas, porque en los partidos en que iba por delante en el marcador solía no pasar nada, en su tremenda capacidad para saber competir los encuentros, en dar a cada momento y a cada situación lo que necesitaba.

A más

Una de las grandes virtudes del Granada de Paco López está siendo también esta, sólo hay que ver los duelos contra el Alavés o el Burgos, poderosos equipos que llegaron al Nuevo Los Cármenes en puestos de ascenso directo y se fueron con la buchaca vacía.

Era difícil hacer una valoración de los primeros encuentros del valenciano al frente del equipo al estar marcados por la entidad del rival (en Copa) o las expulsiones a favor o en contra.

Tras los dos últimos choques en casa y el del Málaga se puede afirmar sin temor a errar que, resultados aparte, el Granada evoluciona con Paco López, que ha mejorado con creces las sensaciones y las prestaciones del equipo de Karanka y que hay motivos para volver a pensar en que el ascenso es posible.

Sophia

La presidenta Sophia Yang ha regresado meses después a Granada. Fue capaz de capear el temporal veraniego y de desatascar muchos asuntos que se habían enfangado y no tenían fácil solución. La llegada al club de Alfredo García Amado y de Nico Rodríguez le ha dado mucho oxígeno porque su día a día da estabilidad, en la mayoría de los frentes externos, a la entidad.

Reconstruyeron puentes rotos, que no era fácil, y los están cimentando bien. En lo deportivo, vieron a tiempo que Karanka no era el técnico adecuado y han acertado con el reemplazo.

Entre los muchos asuntos que trata la dirigente estos días seguro que está la ampliación de la ciudad deportiva y el convenio del Nuevo Los Cármenes con el Ayuntamiento.

Como ocurre desde hace demasiado tiempo con estos dos temas, en los últimos meses es un sí pero no, está pero no empieza. Siempre hay un pero, que para eso estamos en Granada. Las visitas a la Plaza del Carmen en verano acabaron convenciendo al alcalde. Igual ahora hay que volver.