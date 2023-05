El Granada CF está tan cerca como tan lejos de Primera

El Granada CF está a un paso de volver a Primera División. A un punto. A un empate. A un suspiro. 'A ná, a una mijititilla', que se diría por estos lares. Un paso puede ser algo mínimo, prácticamente insignificante, pero también un mundo, algo grandísimo. Un paso no es nada en comparación con los miles que te cuenta cada día la pulsera inteligente, aunque para el bebé que ya gatea un paso, sobre todo si es el primero, es poco menos que cubrir una etapa evolutiva.

Un paso es una ola en el océano para el maratoniano, mas un motivo de emoción para el accidentado que vuelve a caminar. Neil Armstrong dio un pequeño paso para el hombre y uno grande para la humanidad. El Granada puede dar el sábado un pequeño paso para el fútbol que sería uno grande para el granadinismo.

El Granada, de hecho, se tropezó la pasada temporada cuando estaba a un paso de la permanencia en Primera. No fue capaz de darlo y el trompazo fue de tal magnitud que aún no se ha levantado, aunque está a punto.

Hay quien ve similitudes entre el partido final del curso anterior contra el Espanyol y el del próximo sábado frente al Leganés. Más allá de que es el último encuentro del curso, de que una temporada está en juego en el mismo y de que el rival no se juega nada, las diferencias son muchas y significativas.

El pasado

No es lo mismo pelear por no bajar que por ascender. La pasada campaña no había una segunda oportunidad para llegar al objetivo y en la actual sí, que sería una promoción en la que nadie piensa. El Espanyol era superior al Granada pasado mientras que el Leganés es inferior al Granada actual.

Además, aquel Granada hacía aguas en casa y el actual está invicto en el Nuevo Los Cármenes, y entonces había que ganar y ahora vale con el empate, matiz nada intrascendente y que mentalmente es importante al afrontar el choque, aunque seguro que los rojiblancos van a salir a por el triunfo.

El Granada está a un paso de volver a Primera porque el sábado en Miranda de Ebro dio un salto más que un paso. Ganó bien, con un futbol inteligente y apariciones estelares, con brillo de jugadores llamados, como casi todos los que conforman la plantilla rojiblanca, a ganar partidos casi por sí mismo.

A falta de fuerza grupal, de un trabajo coral sin fisuras, que era lo que marcaba por ejemplo al Granada de Diego a unos niveles no alcanzados por el actual equipo, volvieron a aparecer las individualidades para poner la diferencia. André Ferreira, Carlos Neva, Antonio Puertas, Bryan Zaragoza… igual que otros días fueron Raúl, Ricard, Melendo, Callejón o Uzuni.

El presente

Sería interesante a nivel sociológico analizar cómo afronta cada granadinista, también los que forman parte de la plantilla, la semana en la que te lo juegas todo a un partido. Miedo, ilusión, expectación, seguridad, ansiedad, convencimiento, dudas, confianza, temor, nerviosismo, tranquilidad, incertidumbre, firmeza, pesimismo, optimismo…

Están los del ‘Frente Caquita’, que ven al Espanyol, al Murcia y a La Roda por todos lados, y también los que se pegarán días planificando la celebración porque no tienen la más mínima duda del ascenso.

Independientemente de cómo lo viva cada uno, algo que seguramente sea imposible de controlar y que va con la propia personalidad y con la manera de afrontar la vida, lo importante es que los futbolistas sigan un par de tópicos mascados y siempre cumplidos en casa en lo que va de temporada.

La clave es que el Granada tenga mentalidad ganadora y que juegue sin pensar en las consecuencias del resultado final. Son dos afirmaciones repetidas hasta la saciedad por Paco López desde que llegó y que se han cumplido siempre en el Nuevo Los Cármenes, donde el Granada marcha invicto y ha ofrecido muy buenos partidos este curso.

El futuro

Igual que el Granada está a un paso de Primera, el equipo femenino está a tres de la elite y el Recreativo se encuentra también a tres de la Primera RFEF, porque ambas escuadras anduvieron camino este fin de semana hacia sus metas.

El trecho es más largo para que esté completa la segunda fase de la Ciudad Deportiva Granada CF, aunque en este caso se ha hecho lo más difícil, que es iniciar el trecho tras años de planificación.

Es más difícil conocer a cuántos pasos está la entidad ser vendida a un nuevo propietario, si es lo que está. Igual el presumible ascenso facilita que se complete ese camino. El tiempo dirá. Paso a paso.