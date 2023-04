Un Granada sin gol y sin Weissman se vuelve a estancar

Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego en El Sardinero, Ignasi Miquel ya había tenido que intervenir con éxito para evitar el primer gol del Racing de Santander. No hizo falta esperar mucho tiempo para comprobar que la puesta en escena del Granada en tierras cántabras era tan mala como la firmada en Zaragoza o Gijón.

El partido fue un calco de esos dos, con mismo marcador, guion y sensaciones. Peores si cabe al final por un triple motivo: tropezar tres veces en la misma piedra, dejar escapar una sensacional oportunidad ante un oponente asequible, si es que en Segunda se puede adosar ese adjetivo a algún equipo, y la inexistencia total de ocasiones de gol.

Pese a ser uno de los equipos menos goleados de la categoría, el gran problema del Granada durante mucho tiempo ha sido su debilidad atrás, el hecho de no arañar más puntos por recibir con demasiada facilidad y en cualquier escenario.

Ahora, en el tramo decisivo del curso, el déficit está en el área contraria, lo que le falta al plantel que dirige Paco López es generar muchísimo más con balón, pese a que hablamos de uno de los mayores anotadores de Segunda.

El hecho de no marcar en las tres últimas salidas plantea la duda de si se ha secado la fuente cuando más falta hace el líquido elemento. En casa se van sacando los partidos, con goles postreros y otros con graves errores del rival, pero se van sacando. Pero fuera es deprimente el balance atacante.

El dato

Cinco tiros a puerta en las tres últimas salidas. El dato, tan lapidario como desolador, muestra un panorama apocalíptico teniendo en cuenta el potencial económico y deportivo del Granada esta campaña y los equipos ante los que lo ha firmado. Es imposible pensar en subir con un solar así.

El segundo tiempo del choque ante el Racing es el ejemplo más claro de un equipo que no sabe qué hacer con el balón. Ni con el plan A, el inicial de tres centrales y dos medios más físicos que creativos; ni con el B, cuando se cambia a zaga de cuatro y entran al campo los teóricos jugones; ni con el C, ya a la desesperada con todos los altos cargando el área.

Pedía Paco López inteligencia en la previa del partido ante el Racing, y el Granada fue en Santander de todo menos inteligente. La secuencia que lo confirma son esos minutos finales colgando un balón tras otro al área, haciendo el juego que buscaba el rival porque se encontraba terriblemente cómodo en ese bloque medio-bajo recibiendo pelotazos casi de frente.

Sin el delantero

En este punto, el de la falta de gol, acompañada en muchos casos, como en Santander, por una altísima dificultad para crear peligro, aparece la figura de Shon Weissman, fichaje de relumbrón del Granada en el mercado invernal y que lleva dos partidos seguidos sin minutos.

Viendo sus actuaciones desde que llegó, a nadie debe extrañar su suplencia ni se le puede decir nada a Paco por esta decisión; comprobando su historial y analizando sus números, sí que hay algo que chirría. No marcas y está en el banquillo y sin minutos el tipo, posiblemente, más cualificado para hacerlo.

Igual el siguiente paso, la próxima vuelta de tuerca de las muchas que ya dado el preparador el busca de la fórmula del éxito, esté en tratar de generar o de construir los contextos adecuados para que Weissman esté cómodo y pueda explotar todas sus virtudes, algo que hasta ahora no ha ocurrido ni de lejos.

El que no fallaba antes

Es inevitable comparar cualquier Granada de los últimos cursos con el Granada de Diego Martínez, ese que se paseó por Europa y conquistó algunos de los mayores hitos en la historia del club. Es especialmente fácil emparejar esa primera campaña con el ascenso a Primera con la actual, ya que el objetivo, y hasta ahora también gran parte del camino, es el mismo.

Aquel Granada tenía algo muy importante que este no tiene ni de lejos. Era capaz de competir todos los partidos. No había un día en que los aficionados no se iban orgullosos de los suyos, ganara, empatara o perdiera el equipo.

Sólo hay que ver la sensación de desilusión, desazón, pena y rabia que ha dejado en la mayoría de rojiblancos de bien el partido de Santander para darse cuenta de que eso no ocurre ahora. Que lo que muestra este equipo sobre el terreno de juego es muy diferente a lo que trasmitía aquel.

Los que nunca fallan ahora

El Nuevo Los Cármenes volverá a estar a reventar contra el Eibar en otro partido que se desarrollará en una atmósfera de fútbol y fiesta para el recuerdo. La afición, pase lo que pase a final de temporada, será sin duda lo mejor de este curso. No hay discusión.

No son pocos los que creen que el Granada se crece cuando tiene muchos que le apoyen en las gradas. Pasa en casa y ocurrió también en varios desplazamientos. Seguramente la causa clave para ganar o perder fuera no sea esta, pero ya está tardando el club, o quien corresponda, en organizar desplazamientos masivos para los dos partidos que retan fuera a Miranda de Ebro y Vitoria.

Favorezcan más o menos los horarios, el granadinismo está demostrando que irá con el equipo al mismísimo fin del mundo si hace falta. Un viernes, un domingo o el día que sea. Ocurra lo que ocurra ante el Eibar el domingo, las espadas seguirán en todo lo alto ante el Alavés y el Mirandés. Si hay facilidades, seguro que cientos de granadinistas están dispuestos a cruzarse España. Un poco de ayuda les vendría bien.