El Granada CF es el quinto mejor equipo desde inicios de octubre

El Granada CF de ahora ha mejorado mucho respecto al del inicio de temporada. Queda el fiasco de la Copa, porque fue tal la magnitud del pinchazo del pasado jueves en Mancha Real que será difícil de olvidar, pero en la liga el equipo carbura como más o menos se esperaba al comienzo del campeonato.

Lo muestran las sensaciones que se desprenden de los partidos y, sobre todo, lo atestiguan los números. Ganar al Mallorca ha sido importantísimo porque el equipo se ha separado del descenso con un importante colchón de cuatro puntos y se ha pegado al grupeto de escuadras que pelean por instalarse en la zona media de la tabla.

Además, hay un dato positivo que resulta incontestable: el Granada es el quinto mejor equipo de Primera en los diez últimos partidos.

Ha sumado 16 puntos de 30 posibles gracias a sus victorias ante Sevilla, Levante, Alavés y Mallorca y los empates frente a Osasuuna, Getafe, Athletic y Cádiz. Sólo ha caído en ese periodo contra Espanyol, Real Madrid, con un balance total anotador en esos choques de 16 goles a favor y 13 en contra.

Ha acumulado en la buchaca más puntos en ese periodo analizado que, por ejemplo, Atlético de Madrid (15), Barcelona (15), Espanyol (14) y Valencia (14). Sólo mejoran sus cifras Real Madrid (25), Sevilla (23), Betis (21) y Rayo Vallecano (17).

Don Jorge Molina

Jorge Molina se ha convertido, por méritos propios, en el protagonista del fin de semana. Hacía tiempo que el Nuevo Los Cármenes no tributaba una ovación de tal magnitud a un futbolista.

Es una ‘rara avis’ en el mundo del fútbol por varios motivos: el primero por su tardía explosión, el segundo por el extraordinario nivel que ofrece cerca de los 40 años, y también por la capacidad que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria para engordar su currículum vital mientras desarrollaba una carrera de deportista de alto nivel.

En Getafe, de donde salió gratis cuando era un ídolo, se siguen tirando de los pelos.

La pasada campaña firmó unos números extraordinarios. En la actual los mantiene y hasta pretende mejorarlos.

Y más allá de eso todo el mundo en el club destaca lo muchísimo que aporta en todos los ámbitos. En definitiva, que es una suerte que haya en la vida ‘Jorges Molinas’ y que más aún lo es que el auténtico esté en el Granada.

Don Luis Milla

El triplete y la gesta de Jorge Molina dejó en un segundo plano el partidazo, otro más, de Luis Milla.

En los cuatro goles del Granada tiene participación directísima, destaca en el trabajo defensivo y también en el ofensivo.

Como el alcoyano, el centrocampista es un ejemplo en casi todo fuera del terreno de juego. Si las lesiones le respetan, algo que no ocurrió ni la pasada campaña ni al inicio de la actual, estamos ante un jugadorazo mayúsculo

El Atlético

No es más atrevido de la cuenta pensar que el Granada puede rascar algo este miércoles ante el Atlético de Madrid. Ha conseguido puntos ya esta campaña ante oponentes gordos como el Sevilla o el Barcelona, está en un buen momento y el conjunto colchonero flaquea.

Es cierto que las bajas de Quini y Gonalons, más las conocidas de Rochina, Domingos y Montoro, condicionan a los rojiblancos, aunque es un buen día para que Arias se reivindique ante el club al que pertenece y para que Monchu, Yan Eteki o Isma Ruiz, ya que uno de los tres será el elegido para reemplazar a Gonalons en la medular, arregle su mal partido de Mancha Real.

Será el último partido de un año extraordinario, ya que no hay que olvidar las gestas europeas del Granada de Diego en el actual, aunque por poco tiempo, 2021, y no hay una mejor manera de cerrarlo que plantando cara y logrando un buen resultado ante los de Simeone.

Sería aprovechar al máximo la bola extra que el calendario le ha dado al Granada.

Don Antonio Lasso

Falleció el fin de semana Antonio Lasso Rebate, historiador oficial del Granada CF y una de las personas más vinculadas al club en las últimas décadas.

Lasso, como Ignacio Cuerva, Lucas Alcaraz y tantos otros, era de esos granadinistas que arrimaba el hombro cuando las cosas iban mal y se retiraba de la foto cuando las vacas eran gordas. Lasso era, por encima de muchísimas cosas, una excepcional persona, un maravilloso ser humano.

No hay periodista de Granada que no le tuviera aprecio, no hay plumilla local al que no haya ayudado con un dato, un número de teléfono, un texto o cualquier cosas que se le solicitara. Y siempre con amabilidad y de forma desinteresada.

Pocas cosas valora más un periodista joven cuando empieza que la cercanía, el cariño y la complicidad de personas que son ‘importantes’ y a las que se les tiene un respeto máximo.

Y en Antonio Lasso muchos encontramos todo eso hace décadas y se cultivó y mantuvo para siempre. El Granada pierda a un gran embajador, la tierra a una buena persona. Siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón.