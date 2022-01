Xavi devuelve la sonrisa al Barcelona

Recibe el Granada CF hoy al FC Barcelona en Los Cármenes. Los azulgranas llegan a la cita en clara dinámica ascendente tras un comienzo de liga desastroso y una irregular primera vuelta que mantuvo al conjunto culé fuera de las posiciones europeas y en una crisis de resultados alarmante.

La salida de Ronald Koeman y el aterrizaje de Xavi Hernández como entrenador provocaron un cambio en la dinámica que ha devuelto la sonrisa a la ciudad Condal.

El Barça está ya situado en la quinta posición de la clasificación, a sólo dos puntos del tercero, que es el Real Betis.Era casi un secreto a voces solicitado por todos los seguidores azulgranas, pero tardó en producirse. El mantenimiento de Ronald Koeman como técnico del FC Barcelona era insostenible debido a la crisis de resultados y a la división entre la plantilla y el cuerpo técnico.

Además, Joan Laporta y su directiva no dejan de trabajar en el mercado de fichajes y han conseguido dar un salto de calidad al equipo con la llegada de Ferran Torres y de Dani Alves.

Xavi era el principal objetivo de Joan Laporta para sustituir al holandés y logró su fichaje. El exjugador fue recibido como un héroe y, aunque la plantilla actual no es comparable a la de temporadas anteriores en cuanto a su nivel, ha conseguido revertir la situación.

No pudo evitar una eliminación de la Champions League que ya había encarrilado Koeman con sus malos resultados, pero sí ha cambiado la dinámica y las sensaciones de un equipo que ahora sí sonríe y mira al futuro con optimismo.

Cantera

La plantilla del Barça es la más joven de los últimos años y el primer equipo no para de recibir las incorporaciones del filial. Jugadores como Balde, Abde o Iliax son algunos de los que han contado con minutos a las órdenes de Xavi, que ha tenido que recurrir a ellos ante las bajas o el bajo rendimiento de otros compañeros.

Xavi le ha dado toda la confianza posible a jóvenes como Gavi o Nico, que se han encontrado con una responsabilidad sobre el terreno de juego que, por edad, no les correspondería. A pesar de ello, ambos han convencido con su rendimiento y son ya una realidad en la primera plantilla azulgrana. La lista de bajas del Barça para enfrentarse al Granada no deja de aumentar. Xavi Hernández no podrá contar con Ronald Araujo y Frankie de Jong, que cayeron lesionados el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey disputado en Linares.

Además, tampoco podrá contar con Wagué, Braithwaite, Sergi Roberto, Ferran Torres y Pedri. Hay varios jugadores más que son duda.

Sistema

Xavi no ha cambiado el 4-3-3 que tan bien ha funcionado al club en las dos últimas décadas, pero sí ha introducido modificaciones que han provocado una mejora en el rendimiento.

El Barça vuelve a realizar una presión alta tras pérdida de balón y mantiene la posesión con pases de seguridad y jugadores abiertos en banda para generar espacios en el centro.