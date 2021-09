Moreno: “Cuando vea que los jugadores no creen en lo que hacemos, me iré yo solo”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, insistió este sábado en rueda de prensa antes de analizar el partido del lunes contra el Barcelona en que la segunda parte del choque ante el Betis fue de “altísimo nivel” destacando que le quitaron el balón “al segundo equipo con más posesión”, aunque están “fastidiados” porque “a nadie le gusta salir con la sensación” con la que se marcharon.

Enumeró que de esa segunda mitad ante el Betis le gustó mucho “la presión alta, la serie de acciones de progresión que hicimos desde atrás llegando por banda y la mejora clara en el bloque defensivo en la distancia entre líneas”, aparte de un balón parado en el que, pese a la evolución “hay margen de mejora”, igual que en el “posicionamiento de los saques de banda”.

Robert Moreno se mostró “muy confiado en el trabajo” que están haciendo, agregando que “por las señales” que percibe y “la implicación y el trabajo” de la plantilla no tiene dudas de que “los resultados van a llegar” y espera que sea “pronto”. En este sentido, destacó que tienen que “ser insistentes, potenciar las virtudes y estar acertados cara a puerta”.

“Este grupo ya ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera, su fortaleza en los últimos tres años ha sido el grupo, los jugadores, porque son los que salen al terreno de juego. Tenemos que hacerlo todos juntos porque no tenemos el talento individual de otros, tenemos un talento colectivo y todos nos ayudamos”, afirmó al ser cuestionado por las opciones de los suyos ante el Barcelona.

“Por supuesto que le podemos ganar al Barca, se puede hacer”, afirmó Moreno, quien cree que cuando el conjunto culé viene de un mal partido, como ocurre ahora, “el siguiente rival ha recibido la ira o se ha prolongado un par de partidos más”.

“Un empate para ellos (el Barcelona) sería horrible y si les ganamos el doble de horrible”, añadió el entrenador del Granada, quien no ocultó que “todo lo que sea sacar puntos en el Camp Nou es positivo”, aunque “mejor tres que uno” y caso de perder, “dar buena imagen como ante el Betis también es bueno”.

Las claves

El técnico cree que será clave en el choque del lunes “defender juntos” y avanzó que van a “presionar alto”, pidiendo a los suyos “ayudarse porque el nivel de jugadores del Barça te lleva a la dificultad en uno contra uno”.

Reconoció que el triunfo de la pasada campaña del Granada en el Nou Camp (1-2) le sirve de referencia porque “demuestra que el grupo lo puede conseguir” y porque estaría encantado de “con tres ocasiones marcar dos goles, contra el Barça y contra cualquier equipo” y también que “si me hacen nueve ocasiones sólo me marquen una”.

Además, cree que deberán de “aprovechar los los espacios que se pueden generar” cuando tengan el balón y estar acertados en “el balón parado”, algo que trabajan “muy intensamente para que dé a favor y no quite en contra”.

Tiene claro Moreno que deben mejorar en defensa porque la pasada temporada “se encajaron 65 goles, que son números de descenso” por lo que tienen que crecer ahí por si “no somos eficientes a nivel ofensivo, no correr el riesgo atrás”.

“Es un partido muy ilusionante para mí, nací al lado y soy socio del Barça, pero soy del Granada a muerte y si le puedo meter cinco (al Barcelona) el lunes, se los meto. Mientras esté en Granada va a ser el club de mi vida, y cuando me vaya también lo seguirá siendo”, sentenció Moreno.

Tras iniciar LaLiga Santander con dos puntos en cuatro jornadas, aseveró que desde la cúpula directiva le han transmitido esta semana “confianza total” porque son conscientes de que “hay un proceso y las cosas no se cambian de un día para otro”.

“Saben que los resultados van a llegar, que hay que ser constante y persistente. Cuando vea que los jugadores no creen en lo que hacemos, me iré yo solo, no me tendrá que echar nadie. Confío a muerte en lo que hacemos y en mis jugadores”, sentenció el técnico.

Los objetivos

Moreno pidió a “los pesimistas” que “se lo guarden para ellos porque no ayudan” y a los aficionados rojiblancos que no piten a ningún futbolista porque “cuando un jugador está mal no ayudan los silbidos”.

“En el campo cada uno hace lo que le da la gana, pero hay que ayudar. El público es soberano y tiene que expresar su descontento, pero prefiero que me silben a mí y no a los jugadores. Todos defendemos la misma camiseta y cuando estamos fastidiados tenemos que unirnos todos y hacer más fuerza”, añadió.

Tras hablar de Europa en su presentación al inicio de la temporada, aclaró que la meta que le marcaron los dirigentes es “la salvación” y que “el objetivo real es que el lunes la gente esté orgullosa de su equipo, que la gente crea en estos jugadores que lo han hecho muy bien en el pasado y lo van a volver a hacer”.

“Lo primero es ganar y conseguir los puntos que dan la salvación. El primer deseo de todos es sumar 38 o 40 puntos y a partir de ahí mirar para arriba. Nuestro objetivo es crecer como equipo, ganar partidos y que la gente se divierte. Esos son los objetivos reales, los otro son consecuencias”, finalizó.