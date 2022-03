Robert Moreno sigue al frente del Granada CF pese a que la situación no mejora

Si tengo limones hago limonada y si tengo naranjas hago naranjada. Así contestó Diego Martínez en su presentación como nuevo entrenador del Granada CF cuando se le preguntó por cómo iba a jugar su equipo.

Robert Moreno, más discutido ahora que nunca pero que sigue contando con el aval de los máximos dirigentes rojiblancos, tenía clara la bebida que quería preparar cuando llegó el equipo.

Los malos resultados y las malas sensaciones del inicio le hicieron cambiar de opinión y pareció encontrar la mejor fórmula adecuada para los ingredientes con los que contaba.

Poco a poco empezó a perder gusto el mejunje. La apertura del mercado le trajo nuevos productos, pero estos lejos de servir al cocinero para hallar la receta deseada han provocado que el ansiado zumo sea una mezcolanza incomestible, que se líe aún más con lo que tiene a su disposición.

En las últimas jornadas lo está probando todo, trata de hacer mil mezclas, cambia del dulce al salado pasando por el amargo. Sin acierto. El resultado está siendo un potingue indefinible. Si esto fuera Masterchef, el concursante Moreno llevaría varios programas en la calle. No suelta el delantal negro, pero ahí sigue, al menos una semana más.

De las muchas virtudes que tenía el añorado por la hinchada rojiblanca Diego Martínez, quizás la mayor, aunque igual no lo más valorada, era ser capaz de que cada jugador estuviera a su máximo nivel e, incluso, rindiera por encima de sus posibilidades.

También cómo era capaz de transmitir para que su Granada tuviera una idea clara de juego y fuese capaz de competir al máximo siempre. Ves al actual Granada de Robert, piensas en estos tres aspectos y se te cae el alma a los pies.

El cambio experimentado por algunos jugadores no lo crees si no lo ves, el equipo lleva varias jornadas sin saber qué hacer y su capacidad competitiva, siendo generosos, es mínima.

El motivo

El colchón de cuatro puntos que aún mantiene el equipo sobre la zona de descenso es, seguramente, lo que mantiene a Robert Moreno al frente del plantel, lo que hace que los máximos dirigentes no lo hayan destituido y, se supone, sigan confiando en su capacidad para revertir la situación.

Valencia, Elche y Alavés. Es una perogrullada afirmar que el técnico se juega su puesto en cada uno de estos partidos. También que, viendo las últimas actuaciones del Granada, tiene que haber un giro radical en el rendimiento para que el equipo sea capaz de conseguir lo que lleva ocho jornadas sin hacer: ganar un partido.

Esta continuidad de Robert se produce después de que la afición pidiera de forma masiva y con más fuerza que nunca su marcha en el tramo final del partido ante el Cádiz y una vez finalizado el mismo.

Fue tal el griterío que la sensación es que clara: el granadinista medio ya no confía en este entrenador. Más allá de un resultado, de lo que ocurra en un partido o de una determinada situación clasificatoria, el que está en la grada y paga por ver a su equipo siente que este preparador no va a ser capaz de alcanzar el objetivo de la permanencia.

No hablemos ya de Europa, palabra de la que el propio Robert osó hablar el día de su presentación en el estadio.

El tonto

Como en todos los sitios hay tontos, y la media en los estadios de fútbol suele mayor que en otros lugares, uno de los que acudió el lunes al Nuevo Los Cármenes decidió proferir un insulto racista al cadista Carlos Akapo y, poco después, hacerle un gesto para llamarlo mono.

Pudiera ser que estuviera ensayando para ser bailarín de Melody en su famosa canción de los gorilas, pero no. La realidad es que este aficionado decidió mostrar a todo el país que en Granada, como en todas partes, también hay bobos.

El Granada estuvo rápido y el mismo lunes por la noche condenó los hechos en un contundente comunicado, a la vez que junto a la Policía busca al individuo para hacerle ver que no todo vale.

Esto no evitó que LaLiga anunciara este martes que denunciará ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada los hechos. Habrá que ver cómo acaba el asunto para el Granada, seguramente en una multa.

Sin descanso

Esta semana no se para. Tras el choque del lunes ante los gaditanos, la plantilla rojiblanca completó este martes una sesión de recuperación en su ciudad deportiva y desde hoy miércoles, sin ningún día de descanso esta semana, se centrará en preparar el encuentro ante el Valencia.

Toca trabajar duro y bien. No cabe otra. Aún está a tiempo el Granada de no empeorar su situación y de que la temporada no sea un fracaso y acabe de la peor forma posible.

Aún está tiempo Robert Moreno de acallar las críticas y demostrar que es capaz de de preparar un buen zumo. Por ahora, sigue siendo el chef que manda.