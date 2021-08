Robert Moreno: “Esperamos debutar con victoria”

Ya está aquí el inicio de liga para el Granada CF, y con él la primera rueda de prensa de Robert Moreno, que se estrenará el lunes en un banquillo de la máxima categoría nacional como primer entrenador. Será en Villarreal y espera debutar con un triunfo rojiblanco

Robert Moreno reconoció este sábado en la rueda de prensa previa al duelo que ahora no tiene “ninguna sensación especial” porque lleva “muchos años preparando partidos y semanas de trabajo”, aunque cree que “cuando llegue el lunes la situación cambiará”.

Sí que reconoció que esta semana ha sido “un poco diferente en cuanto a preparación del partido” de lunes y no “como las cinco anteriores de pretemporada”.

El preparador se encuentra “con mucha ilusión y con mucha responsabilidad”, que es lo que le toca “por el cargo de ser el entrenador de un gran club que cuenta con una gran afición detrás”.

Moreno no quiso evaluar de forma porcentual el nivel al que llega su equipo al inicio del campeonato porque “es algo difícil que depende de muchas cosas”, resaltando que “estar en el momento es óptimo es algo bonito de decir, pero es irreal”.

“Con lo que veo estoy contento. Con el grupo, con la dinámica de trabajo, con la forma de asimilar conceptos por parte de los jugadores. Los resultados lo van a marcar todo, pero lo que trabajamos y la implicación que veo me dice que el grupo es fuerte y entiendo porqué viene siendo fuerte en los últimos años. Vamos a competir seguro”, añadió.

El técnico confirmó que tendrá a toda la plantilla disponible salvo el lesionado Yan Eteki, que espera pueda estar entrenando con total normalidad con el grupo la próxima semana, ya que estaban esperando un documento para inscribir a Luis Abram pero está “controlado”.

El rival

Robert cree al Villarreal le ha dado “tiempo a recuperarse” tras haber jugado la final de la Supercopa y estará “en plenitud de condiciones físicas”.

“En el fútbol hay que ser justos y hay que darle tiempo para estar en igualdad de condiciones. Van a estar al cien por cien”, añadió Moreno sobre un Villarreal que está dirigido por “un gran entrenador (Unai Emery) y que es “un equipo muy trabajado y definido en ataque, defensa y a balón parado”.

“Va a ser un partido interesante, me encanta empezar en Villarreal, es un club al que admiro y un espejo en el que mirarse. Esperamos debutar con victoria. Ser competitivos contra todos los rivales es lo que queremos, el objetivo que todos los rivales se sientan incómodos cuando juegan contra nosotros”, sentenció.

El preparador tiene claro que para ganar el lunes tendrán que hacer “muchas cosas bien en ataque y defensa”, pidiendo a los suyos “ser valientes en ataque, pero muy prudentes, intentar tener el balón y hacer daño, y en defensa ser agresivos, pero no ser alocados, irracionales, irresponsable ni hacer barbaridades”.

Sobre su primer once titular, reconoció que no le será fácil componerlo y aclaró, de paso, que lo suele decir a los jugadores en las horas previas al choque y que “va a ser difícil” que tenga “un once titular fijo”, ya que quiere “que haya competencia en las posiciones” y “hasta el último día” siempre está “dudando”.

“Por los entrenamientos cambio mis pensamientos. Experimentamos cosas que creemos que pueden ir bien y hay algunos jugadores más aptos o menos aptos para esas situaciones. Habrá ocasiones en que cambiaré el once titular que ha ganado porque el siguiente rival tiene determinadas características”, explicó.

Robert afirmó que trata de “preparar al grupo para pasar por diferentes fases en un partido o una temporada” porque “hay un rival que juega y a veces es superior” y la “máxima” siempre sean como sean los partidos es “hacer muchas ocasiones y que nos hagan pocas”.

El mercado de fichajes

Sobre el mercado de fichajes, apuntó que no quiere “trabajar con una plantilla amplia” porque “eso eleva el nivel de los entrenamientos y el nivel del equipo a largo plazo” y que si incorporan a alguien “tendrán que salir jugadores”, admitiendo que está “tratando de ser honesto con los jugadores” cuando toma “decisiones” sobre su futuro.

“No vamos a dejar de controlar el mercado y vamos a mejorar si lo podemos hacer. Todos queremos tener a los mejores jugadores posibles para mantener el nivel alto”, concluyó.

En relación al colectivo arbitral, aseveró que va a tratar de “no protestar” y de “no hablar de los árbitros” porque “la protesta no es parte del fútbol” y es algo que “no se debería permitir”.

“Son magníficas personas todos (los árbitros), quieren hacer su profesión lo mejor posible y tienen formación y preparación. Tenemos que ayudarnos entre todos y aceptar que el error es parte del fútbol”, finalizó.