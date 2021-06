Robert: "El reto con el Granada CF es que tener éxito no sea la excepción sino la norma"

El nuevo entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha repetido en la primera entrevista concedida como preparador rojiblanco, en este caso a los medios del club, el mensaje ambicioso en cuanto a objetivos y de cariño hacia la afición que ya expuso en su presentación oficial ante los medios. Además, ha desvelado que, pese a su origen catalán, por su cuerpo corre sangre andaluza.

“Estoy encantado de incorporarme a un proyecto de éxito en los últimos años, y llego con la esperanza de continuar con ese éxito y hacer que todos los granadinistas se sientan orgullosos del equipo”, afirmó el preparador, quien vio un doble aspecto positivo en el retorno de los aficionados a los estadios.

“Es importante que la afición vuelva para que disfrute de su equipo también porque será señal de que la pandemia se está acabando”, apuntó.

En este sentido, añadió que la plantilla rojiblanca tiene “un debe con su afición” porque “no ha podido disfrutar con su equipo en grandes noches” de las últimas temporadas, por lo que “hacer disfrutar a la afición, con ellos en el estadio, es el objetivo que tiene que tener la plantilla”.

Robert Moreno parte de la base de que “la afición lo es todo” y de que “lo que mueve el futbol no lo mueve ningún otro deporte ni ninguna otra cosa en la vida”, e insiste en su mensaje tremendamente ambicioso con retos máximos.

“El reto es poder hacer que el Granada sea un equipo que se estabilice en Primera División, que haga felices a sus aficionados y que tener éxito no sea la excepción sino la norma, y es para lo que vamos a trabajar. Esa es mi ilusión, vengo con unas ganas enormes y espero poder devolverlo con victorias. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar y de darle victorias a la afición”, indicó.

“Cuando estudias un poco la historia del Granada te das cuenta de que tiene muchos altibajos, que estar en Primera no es lo que predomina, y eso es lo que queremos conseguir. Es un club que está afianzando sus estructuras, con unas instalaciones cada vez mejores, con una afición entregada, con un estadio precioso y con jugadores importantes que quieren venir al Granada”, precisó.

Máximas metas

Robert Moreno cree que lo que busca “se consigue trabajando mucho y consiguiendo resultados”. “Si nos caemos, nos volvemos a levantar; y si estamos de pie, hay que querer volar. La única forma de conseguir objetivos altos es tener expectativas altas. El reto es ser mejores que el año pasado y que el anterior, y eso se logra siendo exigentes”, sentenció.

“Sabemos que el futbol es caprichoso, pero el único camino es el esfuerzo y el no hay excusas. Creo que el equipo técnico es bueno, la plantilla es buena, la afición es increíble y vamos a hacerlo genial entre todos. Es lo que me mueve y lo que llevo dentro”, concluyó.

Robert Moreno desveló que estar “con los mejores del mundo” como Messi, Neymar, Luis Suárez o Sergio Ramos le ha servido para darse cuenta de que “son los mejores porque lo son en todo: entrenando, cuidándose, jugando…”.

“Me ha tocado estar con los mejores y lo que te apasiona de ellos es el hambre que traen cada día a cada entrenamiento por ser mejores. Ese hambre en cada entrenamiento o partido es lo que quiere ver en mis jugadores”, apuntilló.

Sobre su presencia en Andalucía, aclaró que “estar en Granada alegra a mi familia, ya mis padres viven en Sevilla, mi padre es sevillano y tengo sangre andaluza”.

El preparador rojiblanco habló de la pasión, esa que puede “hacer olvidarte de dormir o de comer” y que él tiene por el fútbol. “Desde pequeño mucha gente me ha dicho que no se podían conseguir determinadas y yo las he ido consiguiendo", aseveró.

La confianza

“Estar en el alto nivel requiere mucha auto confianza, lo que se espera de alguien que lidera un proyecto es eso. Los jugadores tienen que tener esa confianza, el líder también y es lo que vamos a tratar de plasmar en el campo. Hay que saber que es una profesión complicada porque estas expuesto públicamente”, aclaró.

Robert Moreno tratará de armar un Granada que sea “dominador del juego, un equipo que cree ocasiones, que puede ganar a todos y que no se sienta inferior a ningún equipo”.

“El modelo y la forma están ahí, pero lo más importante son los jugadores. Los entrenadores somos mediadores, tenemos que ayudar a los jugadores a sacar sus virtudes y esconder sus defectos”, finalizó.