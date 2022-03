El Granada CF mantiene la confianza en Robert Moreno

Los máximos mandatarios del Granada CF mantienen la confianza en el técnico Roberto Moreno, que seguirá una semana más al frente del plantel y dirigirá al equipo rojiblanco el próximo sábado en el partido ante el Valencia en Mestalla.

Pese a que el equipo acumula ocho jornadas sin ganar tras el empate firmado este lunes en el Nuevo Los Cármenes ante el Cádiz (0-0), desde el club se descarta cualquier movimiento en torno a la figura del técnico esta semana, confirmaron a este diario desde la entidad.

El Granada rompió ante el Cádiz una racha de cinco derrotas consecutivas en un partido en el que estuvo lastrado por la expulsión de Domingos Duarte en el minuto 33 de juego, lo que no impidió que gran parte de los asistentes al choque pidieran, un día más, la marcha del técnico tanto en el tiempo añadido como al final del duelo.

Pese a las críticas de la afición y a que la imagen del equipo no mejora, ya que en la primera media hora estando once contra el once el partido del Granada fue pésimo, el club sigue manteniendo su confianza en Robert Moreno.

Fuera del descenso

El colchón de cuatro puntos que, pese a la mala racha, mantiene el Granada sobre la zona de descenso es el principal aval que mantiene al preparador catalán en el banquillo de un equipo que afronta semana decisivas con choques ante Valencia, Elche y Alavés.

El Granada completa este martes una sesión de recuperación en su ciudad deportiva y desde el miércoles, sin ningún día de descanso esta semana, se centrará en preparar el encuentro ante el Valencia.