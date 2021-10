El Granada CF iría segundo si los partidos duraran 80 minutos

Hablar de lo que pudo haber pasado y no pasó no lleva a ningún sitio en la vida, y menos aún en el mundo del fútbol.

Si un lugar de acabar en 5 hubiera acabado en 8 me toca el gordo de Navidad, si no se pone el semáforo en rojo en ese momento me saco el carné a la primera, si el tiro no da en el palo es un golazo… Estas y otras conversaciones habituales son un ejemplo de que sirve para poco lamentarse pensando en el casi.

Sin embargo, hay una circunstancia similar, de esas de verbo en condicional, que acompaña al Granada CF en este inicio de temporada y en la que sí que es necesario pararse para comprobar lo mucho que han perjudicado al equipo los goles recibidos en los últimos minutos de los partidos.

Y es que si los encuentros de LaLiga Santander disputados hasta ahora por el conjunto que dirige Robert Moreno se hubieran prolongado sólo unos minutos menos, en concreto 82 en lugar de los noventa más el añadido de tiempo obligatorio que duran, la situación clasificatoria del Granada sería radicalmente diferente, ya que estaría con los mismos puntos que el segundo clasificado.

El dato, avanzado por Fran Martínez en su cuenta de Twitter @LaLigaenDirecto, revela que si todos los partidos de las ocho jornadas de este campeonato hubieran sido de 80 minutos, el Granada tendría trece puntos en lugar de los seis que acumula ahora.

Hay que recordar que el cuadro rojiblanco ha dejado escapar hasta siete puntos por culpa de los tantos recibidos en el tramo final de cinco encuentros diferentes: dos unidades volaron contra Valencia y Barcelona, y una frente a Betis, Real Sociedad y Celta.

En esa irreal pero significativa hipotética clasificación marcharía con trece puntos, que son los mismos que tendrían Real Madrid, Villarreal, Valencia y Real Sociedad.

Los rojiblancos serían, por la diferencia de goles, sextos con los mismos puntos que las otras cuatro escuadras, con el conjunto blanco segundo, por delante de escuadras como Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona o Betis.

El Athletic Club, al que tampoco le han sentado nada bien los finales hasta ahora, marcharía como líder de esta tabla con 16 puntos, mientras que de mitad de la clasificación hacia abajo estarían los mismos que aparecen ahora, menos el Granada: Getafe, Alavés, Celta, Cádiz, Elche, Levante, Mallorca y Espanyol.

Más minutos por delante que nadie

Ligado a este llamativo dato aparece otro, también expuesto por Fran Martínez en su cuenta de Twitter @LaLigaenDirecto. Es que ningún equipo de los veinte de LaLiga Santander ha estado esta campaña más minutos por delante en el marcador que el Granada, que acumula 268 minutos en ocho jornadas, más que Rayo Vallecano (256), Real Madrid (238), Sevilla (235), Barcelona (233) y Valencia (226).

Esta sorprendente circunstancia avala y arroja luz sobre la irreal clasificación mostrada antes y demuestra que los rojiblancos han sabido ponerse por delante en el marcador de varios encuentros, pero que en la mayoría de ellos no fueron capaces de aguantar esa renta, que casi siempre se les fue al final.

El otro lado de la moneda lo representa Osasuna, cuarto conjunto que menos tiempo ha tenido hasta ahora el marcador de los partidos a favor, sólo 92 minutos.

Sin embargo, esta cifra le ha bastado para ganar cuatro encuentros y aparecer en una destacada quinta posición de la tabla, con los mismos puntos que el cuarto, el Sevilla.