Diego cree que cometieron "más errores de lo habitual"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, resumió en sala de prensa el partido diciendo que su equipo cometió en la primera parte “más errores de lo habitual” aunque el 1-0 llegó en “una buena acción de ellos”.

No opinó lo mismo del segundo: “El 2-0 nos hace mucho daño y viene de un error muy claro nuestro, en una conducción hacia dentro (de Machís) que no tiene mucho sentido”.

“Ellos entraron bien en el partido y a nosotros nos costó. Lo intentamos equilibrar y un error nos supone un 2-0 con el que ya se pone muy cuesta arriba. En la segunda parte con el cambio de sistema ajustamos mejor los pares, tuvimos mejores sensaciones, pero no estamos consiguiendo que nuestras acciones de ataque tengan peligro con un buen centro o un buen remate” añadió.

Sobre el segundo tiempo siguió comentando que “les hemos incomodado pero no consigues el 2-1 que les ponga nerviosos. El equipo mejoró pero el gol no llegó y cuando no llega es difícil cuando tienes dos en contra”.

“Me encantaría haber sumado y haber marcado goles. El equipo se ha dejado el alma pero si llegamos a esas zonas y no tenemos la claridad o el acierto que en otros momentos hemos tenido habrá que seguir intentándolo. Más que nunca tenemos que tener muy claro qué tipo de equipo somos, desde la humildad y la modestia, y a partir de ahí habrá días mejores y peores”, agregó.

Diego dejó claro que “no es nada fácil equilibrar las fortalezas deportivas contra equipos de este nivel” y que “somos el Granada y sabemos que aunque hagas un partido sin errores te va a tocar sufrir porque nos enfrentamos a un rival fortísimo”.

Sin suerte con el VAR

Sobre el penalti a favor que luego corrigió el VAR comentó que “es una acción que, por el momento en que fue, caso de haberlo materializado hubiera sido un estímulo muy importante para el equipo, pero últimamente no tenemos suerte ni en eso”.

Al ser preguntado por las bajas o la acumulación de partidos, el entrenador del Granada fue tajante: “Nunca hemos puestos excusas. Estamos ilusionadísimos y tenemos otra batalla el miércoles. Si estamos en Primera es porque nunca hemos puestos excusas y hemos aceptado nuestras circunstancias como son”.S

obre el estreno de Vallejo apuntó que “es uno más para la causa porque los necesitamos a todos” aclarando que “el cambio vino por evitar la quinta tarjeta de Domingos”, mientras que respecto a la posible llegada de un delantero aseveró que “está trabajando a fondo el club en eso. Todos lo tenemos claro, se está trabajando muy duro y queremos acertar”.