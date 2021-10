Este Granada CF es otra cosa

Metió cuatro cambios Robert Moreno en el once inicial de su particular final en octubre ante el Sevilla en relación al que alineó en la pasada jornada en Vigo. Domingos Duarte, que ni siquiera estuvo en el banquillo, no se recuperó de sus problemas físicos y dejó su plaza a Víctor Díaz, mientras que Germán fue carne de banquillo en detrimento de Luis Abram para salir con un centro de la zaga inédito. Además, Rochina y Montoro entraron por Antonio Puertas y Bacca.

Esto provocó que se colocaran de inicio los rojiblancos en el esquema 1-4-1-4-1, que pese a ser el preferido del técnico no ha usado en todos sus encuentros de inicio, con Luis Suárez como referencia ofensiva, escoltado en las bandas por Rochina y Alberto Soro. Maximiano y Gonalons, tocados también tras Vigo, sí que se recuperaron a tiempo de estar en el once.

En el cuadro hispalense, Lopetegui sorprendió a todos al poder recuperar para el choque a Kounde y, sobre todo, a Acuña. Los dos acabaron con problemas en el pasado duelo contra el Wolfsburgo de la Champions. El paraguayo había sido casi descartado, pero fue titular.

El preparador apostó arriba por Lamela, Suso y Rafa Mir dentro del 1-4-1-4-1 en el que, como es habitual, colocó a los suyos en el terreno de juego.

Las bandas

Apostó Robert de inicio por dos extremos a los que les gusta meterse para adentro y que dan un buen trato al balón. Esto permitió que los laterales encontraran carril por el que subir. No lo hicieron en demasía pero sí que eligieron bien tanto Quini como Carlos Neva los momentos en que tenían que hacerlo.

En una de esas acciones en que Rochina intervino por dentro, armó muy rápido un chut que sorprendió a un Bono que reaccionó tardísimo para convertirse en el 1-0.

En ese momento del choque, los dos jugadores habían cambiado sus posiciones. Soro empezó por la izquierda y Rochina por la derecho, pero pasaron casi todo el primer tiempo en el otro lado.

Como era de esperar, a Julen Lopetegui no le gustó el primer tiempo de los suyos e hizo hasta tres cambios en el descanso. Robert Moreno también movió su banquillo. Entro Antonio Puertas por Montoro en un relevo que provocó un matiz táctico.

Luis Milla se mantuvo como interior pero varias veces se metió más en el doble pivote con Gonalons, con Rochina con más libertad para llegar y acompañar arriba a Luis Suárez.

Doble lateral y doble pivote

La presencia de Jesús Navas hizo que el Sevilla volcara mucho su juego de ataque por la derecha, por lo que el técnico rojiblanco reaccionó y metió a Escudero por Alberto Soro.

El ex hispalense se colocó por delante del gaditano como extremo, actuando el Granada con doble lateral por ese lado para tratar de parar las subidas del capitán visitante.

Las molestias musculares de Víctor Díaz le impidieron acabar el choque y obligaron a entrar a Germán.

Antes del final, también tuvieron que ser reemplazados por estar al límite Luis Milla y Gonalons, entrando Isma Ruiz, que debutó con el primer equipo, y Monchu.

Se colocaron como doble pivote en el 1-4-2-3-1 con el que acabó el choque el conjunto rojiblanco.