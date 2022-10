A Aitor Karanka no le preocupa la falta de gol del Granada CF

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, parece empeñado dar la razón a aquellos que lo llaman el hombre tranquilo. Tranquilo o no, lo que es seguro es que se le podría calificar como el hombre que no se preocupa.

Karanka dejó claro este martes que no le preocupa la falta de gol de su equipo porque hay “calidad” en su plantilla, mientras que pidió a los suyos “hacer mejor partido” que el pasado sábado en el campo de la Ponferradina (0-0) para poder ganar este jueves al Sporting de Gijón en el Nuevo Los Cármenes.

Karanka comentó en rueda de prensa que el equipo asturiano es “organizado”, tiene “claro cómo jugar” y hace las cosas “bien”, contando en su plantilla con “una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes”.

“Tenemos que hacer mejor partido que en Ponferrada para ganar”, añadió el entrenador del Granada, quien insistió en que el Sporting cuenta con “jugadores que generan problemas al rival”, por lo que pidió a los suyos destacar “en fase defensiva”.

Sobre el ataque, que es lo más deficiente del Granada ya que acumula cinco partidos sin ganar en las seis últimas jornadas, Karanka recordó que ante la Ponferradina tuvieron “muchas ocasiones” y que “llegarán los goles”.

“Me preocuparía si no hubiera calidad en la plantilla, pero hay calidad. Tenemos muchas alternativas y confío en esta plantilla”, expuso el preparador vasco.

Karanka no dijo si hará cambios o no en su once, aunque dejó claro que si se producen no serán ahora va a jugar el Granada en jueves y en domingo sino buscando los futbolistas “idóneos” para superar al Sporting de Gijón.

Nombres propios

“Las rotaciones pueden ser importantes en semanas como esta, pero la clave es poner a los once que consideramos mejores para ganar el partido”, admitió.

Sobre Óscar Melendo, que volvió a ser titular en Ponferrada, reconoció que “tiene mucha calidad” y que “da muchas soluciones al juego del equipo”, aunque recordó que el Granada también ha ganado partidos “sin él”.

“Lo importante es tener toda la plantilla y poder jugar con el once que me gustaría, algo que hasta ahora no he podido hacer por diferentes circunstancias”, sentenció.

El técnico rojiblanco también se refirió al hecho de que ya hayan sido destituidos dos entrenadores en LaLiga SmartBank y apuntó que “es una pena” que esto ocurra “en septiembre u octubre”.