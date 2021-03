El día de tomar Mestalla

El Valencia-Granada de esta tarde (16:15 horas) es uno de esos partidos en los que las estadísticas y los precedentes no dan ninguna opción de triunfo al conjunto rojiblanco.

A saber: no ha ganado en ninguna de las 24 ocasiones en que ha visitado Mestalla en el campeonato doméstico, acumula diez partidos seguidos sin vencer a domicilio entre la Liga Europa y LaLiga Santander y el cuadro che suma tres triunfos seguidos como local.

Además, viene el Granada con una fatiga física y mental brutal, fruto del choque del pasado domingo ante la Real Sociedad y de la clasificación europea del jueves en Budapest tras el duro duelo de vuelta ante el Molde.

El regreso el mismo viernes desde Hungría, el emparejamiento conocido ese mismo día contra el Manchester United en los cuartos de final, la vuelta al avión el sábado para poner rumbo a Valencia y las sesiones de entrenamiento completadas tanto el viernes como el mismo sábado han hecho que sea imposible desconectar y no fácil cambiar el chip del torneo continental al español.

Pese a todos esos condicionantes, y a otros como que el descansado cuadro che recupera a cuatro jugadores para el partido y que siguen haciendo falta las dos manos para contar las bajas del Granada, son pocos los rojiblancos que no confíen en que hoy su equipo puede lograr un buen resultado.

Lo mostrado por el ejército de Diego en los últimos ya casi tres años es más que suficiente para que la fe y el optimismo ante lo que puede ofrecer este equipo sean máximas.

El objetivo nazarí de conseguir un buen resultado le serviría para mantener al final de la jornada la octava plaza en la clasificación con la que comenzó la misma, dar un paso más hacia la permanencia virtual, ya que seguiría incrementando la cuenta de 36 puntos que acumula ahora, y para no perder comba con los puestos europeos.

Posible once

Las victorias logradas por los rojiblancos en sus dos últimos partidos de Liga como local, ante Elche (2-1) y Real Sociedad (1-0), le han permitido despegarse de forma considerable de la zona peligrosa y poder centrarse más en su participación en la Liga Europa, aunque cuanto antes asegure la salvación, mejor, y más aún con el Manchester United asomando a la vuelta de la esquina.

El técnico Diego Martínez recupera para el partido a los cuatro jugadores que no están inscritos para la Liga Europa: los laterales Adrián Marín y Quini, el medio luso Domingos Quina y el polivalente Fede Vico.

Lo esperado es que los tres últimos sean titulares en un once en el que también tendrán acomodo, en principio, jugadores que no actuaron de inicio el jueves ante el Molde, caso Yan Eteki, de Machís o de Soldado, al que se le suele dar bien su ex equipo.

Además, varios futbolistas de los que fueron titulares el jueves tendrán que repetir este domingo en el once al mantener el Granada las bajas por lesión de Carlos Neva, Luis Milla, Alberto Soro, Foulquier y los colombianos Luis Suárez y Neyder Lozano.

Si Diego repite su plan de los últimos partidos en liga, Domingos Quina estaría en la media punta, Fede Vico partiría desde una banda y tendría que elegir entre Montoro, Yangel Herrera y Gonalons para acompañar a Yan Eteki en el doble pivote y entre Domingos Duarte y Nehuén para formar con Germán la pareja de centrales.

El Valencia, tras perder el derbi en el campo del Levante en la anterior jornada, regresa a su refugio de Mestalla, donde ha ganado sus últimos tres partidos.

El rival, a más

En caso de ganar, el Valencia, que está a seis puntos del Granada en la tabla, mantendría algunas opciones de engancharse a esa lucha por la séptima plaza. En caso contrario, con el equipo andaluz a nueve puntos, ya sería muy complicado poder alcanzarlo y debería mirar hacia la zona baja de la tabla.

El equipo de Javi Gracia recuperará respecto al último choque al lateral Gayá, a los centrocampistas Carlos Soler y Racic y al delantero Maxi Gómez, sancionados todos ellos para el último choque. Parece que los cuatro volverán al equipo titular.

Con todos los habituales disponibles, ya que son baja por problemas físicos Eliaquim Mangala y Cristiano Piccini pero Denis Cheryshev vuelve a estar disponible, la principal duda es quien acompañará a Gabriel Paulista en el centro de la defensa tras los errores cometidos por Mouctar Diakhaby en los últimos choques, con Hugo Guillamón como el jugador con más opciones de ser el elegido.

También es posible que sea Gonçalo Guedes quien actúe la banda izquierda, con Kang Inn Lee y Maxi Gómez en la delantera del Valencia.

Pitará Alberola Rojas un encuentro que dará paso a dos semanas completas del Granada si ningún partido oficial, algo que en la plantilla será algo parecido a un mes de vacaciones con todos los gastos pagados en la República Dominicana.