Vuelta al templo del Granada CF de la liga y del público

Desde que el Nuevo Los Cármenes se quedó huérfano de aficionados por culpa de la pandemia, los seguidores rojiblancos han tenido mínimas posibilidades de ver a los suyos en directo.

Unos pocos afortunados viajeros lo hicieron en algún partido a domicilio de la pasada Copa del Rey o en el amistoso de pretemporada contra el Bournemouth en Marbella. Muchos más acudieron al partido de presentación contra el Málaga. Sin embargo, como diría Alejandro Sanz, lo de hoy no es lo mismo.

Porque esta tarde vuelve el público al Nuevo Los Cármenes a un partido oficial. Será casi un año y medio después de hacerlo por última vez, en aquel irrepetible por todo Granada-Athletic de Copa.

18 meses esperando para poder gritar, animar, aplaudir, mostrar orgullosos las bufandas y las camisolas rojiblancas.

Ya no están Diego Martínez, ni Kenedy, ni Soldado, ni Vallejo, ni Yangel Herrera…. faltan muchos que, desgraciadamente, se marcharon en silencio en vez de vitoreados, que es como merecían haberlo hecho.

Aunque lo vivido en el pasado, aunque fuese desde casa, nunca se va a olvidar, el presente se come todo pretérito posible. Por eso hoy los ánimos serán para Robert Moreno, para Monchu, para Bacca… y también para muchos de los que siguen.

Esos, los que continúan, fueron el armazón sobre los que el nuevo técnico catalán armó el once titular que debutó con un meritorio empate el pasado lunes en el campo del Villarreal (0-0).

Hoy, con siete mil más o menos en la grada, el Granada intentará hacer buena esa igualada con un triunfo frente al Valencia de Bordalás, que empezó el curso con una trabajada victoria por 1-0 ante el Getafe conseguida pese a estar casi todo el choque en inferioridad numérica.

El posible once

El escuadrón de Moreno pretende mantener la fortaleza defensiva exhibida en el Estadio La Cerámica, donde fue capaz de dejar su meta a cero, pero necesita mejorar su caudal ofensivo, ya que ante los amarillos apenas creó peligro.

El preparador catalán cuenta con toda la plantilla disponible para el partido, una vez que Yan Eteki ha superado los problemas musculares que le impidieron estar disponible en Villarreal.

Además, el Granada ha reforzado su plantilla esta semana con la llegada del portero portugués Luis Maximiano, que llega para pelear por el puesto de meta titular con Aarón Escandell.

El hecho de que el luso apenas lleve unos días con sus nuevos compañeros, unido a la portería a cero lograda por Aarón en la primera jornada, invita a pensar que el valenciano volverá a actuar de inicio ante el equipo de su tierra.

Moreno tendrá que decidir si repite el mismo once de la primera jornada o da entrada de inicio a jugadores importantes que comenzaron en el banquillo el partido anterior, caso de Montoro o del colombiano Carlos Bacca.

Una hipotética titularidad del cafetero podría llevar a su compatriota Luis Suárez a partir desde la banda.

El rival

En el Valencia, Bordalás sabe que le espera un partido complicado ante un Granada que, a título personal, no se le ha dado nada bien en los últimos años, ya que Diego siempre le mojaba la oreja.

“El Granada es un conjunto difícil y competitivo, que mantiene la base del año pasado y a lo que añade ahora un nuevo entrenador, Robert Moreno, lo que le da un plus. No tenemos más datos que el de un cambio de dibujo y de movimientos, pero en este momento los equipos todavía no estamos definidos. Todavía no se puede valorar el trabajo de Moreno en el Granada”, indicó.

“Lo que sí que sé es que será un partido difícil. Acabamos de empezar, los jugadores lo saben, hemos ganado el primer partido y hay que afrontar el de Granada con el máximo interés y con la confianza de la victoria, aunque ganar cuesta mucho”, añadió el preparador che.

Bordalás deberá introducir, como mínimo, un cambio en su equipo inicial respecto al que ganó en la primera jornada al Getafe (1-0) pese a estar en inferioridad numérica desde el primer minuto, ya que no puede contar con Hugo Guillamón, un central reconvertido a medio centro ante la ausencia de futbolistas en esa posición.

Podría repetir el georgiano Giorgi Mamardashvili, el protagonista de aquel encuentro, como portero, aunque Bordalás ya cuenta con Jesper Cillesen.

El puesto de Guillamón será para otro central reconvertido, Mouctar Diakhaby, salvo que opte por situar en esa posición a Daniel Wass o Uros Racic.