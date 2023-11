Víctor Díaz dice que la plantilla del Granada tiene "confianza ciega" en Paco López

El capitán del Granada, Víctor Díaz, mostró este miércoles la “confianza ciega” de la plantilla en el técnico Paco López y se mostró seguro de que el equipo va a salir de la complicada situación en que se encuentra.

“Tenemos confianza ciega en el entrenador, a la vista están las sensaciones del equipo aunque los resultados no están saliendo como queremos”, dijo esta tarde Víctor Díaz en declaraciones a los medios.

“El año que se descendió las sensaciones del equipo a nivel de juego eran mucho peores. Estamos con el entrenador y confiamos en él. El grupo esta unido y ese el mejor reflejo de la confianza que tenemos en el entrenador”, añadió.

Víctor Díaz cree que el equipo le está “penalizando mucho los pequeños detalles” pero que se encuentran “en línea ascendente”.

“En un partido de fútbol hay muchos detalles, no siempre pierdes porque juegas peor. Hay partidos que no juegas bien y ganas y hay otras que juegas mejor y no ganas”, agregó.

El capitán reconoció que “al principio encajas mucho y marcas mucho y ahora es al revés”, por lo que tienen que conseguir “un equilibrio” y mejorar “los detalles” una vez que el equipo ha dado “un paso al frente”.

“Queda mucho por mejorar, pero estamos en la línea. El trabajo es muy bueno y nos está faltando una pizca de suerte en las últimas semanas con detalles como los árbitros”, sentenció.

“Hay confianza plena en el grupo y que la gente crea porque esto lo vamos a sacar”, concluyó.

Copa y más

Sobre la eliminación en la Copa del Rey por alineación indebida, ratificada este miércoles por Apelación, apuntó que “algo que ganas en el campo es una putada perderlo fuera”.

“Entiendo la posición del Arosa. No comparto que se gane un partido en los despachos, pero es lo que hay”, destacó al respecto.

Sobre la llegada a la dirección deportiva del italiano Matteo Tognazzi, apuntó que “toda la gente que venga a ayudar bienvenido sea. Es joven pero con muchas ganas y experiencia y va a ayudar. Tiene mucho trabajo por delante, pero las primeras sensaciones son bastante buenas”.

También habló el capitán rojiblanco de los abonados homenajeados este miércoles por el club: “Los aficionados se lo merecen todo. En la época más reciente del club han sido casi todo éxitos, pero si echamos la vista más atrás, hace quince o veinte años, el Granada estaba en una situación súper delicada y merecen este reconocimiento los que han vivido eso y ahora están aquí. Ojalá disfruten la mejor época del club porque esté por llegar”