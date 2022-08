Karanka está “feliz” por los jugadores y por la afición del Granada CF

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, mostró una necesaria doble cara en la rueda de prensa posterior al triunfo de su equipo por 3-0 ante el Villarreal B. Por un lado, evidenció su felicidad por el triunfo y la alegría del equipo y, por otro, habló de lo que no le gustó de los suyos y de la necesidad de mantener los pies en el suelo.

“Siento felicidad por los chicos y por ver a la afición disfrutar. Hay que disfrutar porque el equipo ha jugado y ganado un partido que era complicado”, indicó, para mostrar en la misma respuesta lo menos bueno.

“Van a venir curvas y en esos momentos es cuando hay que estar juntos. Cuando te pones 2-0 tan pronto es complicado. Dejamos de hacer la presión alta, empezamos a hacer cosas que no sabemos y no debemos hacer, y el Villarreal se ha ido creciendo. No podíamos dejarlos hacer su juego”, explicó Karanka.

Y volvió a alertar de lo que no le gustó: “Somos un equipo que no estamos al cien por cien, y vamos a tener problemas si hacemos las cosas que no debemos. Cualquier error se paga y más en casa. Hay que cerrar los partidos mejor y no dar oportunidades al rival, aunque también es lícita la relajación con el 2-0".

Sobre lo que más le gustó, se quedó “con el equipo, con las ganas, con la ilusión de todo el mundo, que se transmite en compromiso en entrenos y partidos”, resaltando la “importancia” de “no encajar goles”.

“Estamos en agosto todavía y queda un mundo. La euforia se frena con la charla del descanso, les dije que no puede ser hacer cosas que no sabemos y no debemos hacer. Esto es muy largo y la euforia nunca es buena”, agregó, para resaltar después el “compromiso” de todo su equipo.

“Todo el que va llegando se va sumando. Hay calidad para jugar mejor y tener menos dudas con balón. Los hombres de confianza son 25. Todos los jugadores pueden salir en cualquier momento”, señaló.

Muchos nombres propios

Karanka no tiene problemas en hablar de nombres propios, y lo hizo de varios jugadores, empezando por Uzuni: “Es un chico de los que te alegras por él, dentro de un vestuario magnifico, el del año pasado y este. Es de los jugadores que se hace querer. El año pasado lo pasó mal. Está acostumbrado a meter goles y no metía. Sabe que el día que no trabaje como tiene que trabajar irá al banquillo como todos”.

También se refirió a Melendo, que fue por primera vez titular: “Le he visto bien, era un partido complicado según se ha puesto. Sabemos lo que nos ha dado desde que ha llegado y lo que nos va a dar. Es importante que sume minutos para su confianza, cuando esté al cien por cien y equipo este mejor, será mejor para todos”.

Y elogió a José Callejón: “Tiene la ilusión de un niño que está empezando, eso se transmite en el campo y a los compañeros. Con el ejemplo en cada entrenamiento es el niño que ha subido del filial, es un jugador top. Con la ilusión, calidad y ganas que tiene te das cuenta de que no es casualidad todo lo que ha conseguido en su carrera”.

Sobre los medio centros, habló de que Sergio Ruiz “conoce la categoría, viene de competir, es un jugador que es inteligente y no hace falta decirle lo que tiene que hacer”, justificando su titularidad en que tenían que hacer “movimientos muy claros tácticamente”, pero aclarando que Petrovic “tiene un potencial enorme y mucho por progresar”.

Hasta reconoció Karanka que a veces tarda mucho en hacer los cambios y explicó el motivo: “Para hacer un cambio pienso en muchas cosas. El día del Racing los cambios eran bastante claros, hoy eran complicados por todo. He querido esperar un poco más hasta estar seguro de que los cambios eran los correctos”.