Gran actuación defensiva del Granada CF ante el Villarreal B

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, promete ponérselo difícil esta temporada a aquellos periodistas que pretendan adivinar sus alineaciones. Amigo de mantener las dudas hasta ultimísima hora cuando de componer el once inicial se trata, incluso a sus propios futbolistas, el preparador vasco cuenta con una amplitud de plantilla que complica aún más los intentos de anticipar el nombre de los elegidos.

Para muestra, un botón. Tercera jornada de liga y tercer once diferente. En el fútbol moderno, ganar ya no es sinónimo de repetir jugadores de inicio. Cierto es que cambia Karanka, pero no mucho, ya que ocho futbolistas han sido los mismos en los tres partidos: el portero, los cuatro de atrás, los dos extremos y José Callejón, bien como principal referencia ofensiva o como media punta.

Hizo el motrileño de ‘9’ ante el Ibiza, jugó de enganche frente al Racing de Santander y volvió a actuar como delantero centro frente al Villarreal B. En esta ocasión se estrenó como acompañante de Callejón el talentoso Óscar Melendo en su primera titularidad del curso. Soro y Matías Arezo esperaron esta vez de inicio en el banco.La otra posición no fija es la de los medio centros, con el tercer dúo distinto en tres choques. Bodiger volvió al verde tras faltar en la jornada anterior y Sergio Ruiz se mantuvo, por lo que Petrovic fue carne de banquillo por primera vez. Lo que no varió fue el sistema, al apostar de nuevo Karanka por el habitual 1-4-2-3-1.

Enfrente, el único filial de Segunda esta campaña, un Villarreal B formado por jóvenes talentos al que acompañan jugadores veteranos, como Fer Niño u Ontiveros, que dan empaque al once amarillo. Miguel Álvarez colocó a los suyos en su reconocible 1-4-4-2, con el granadino Diego Collado como segundo punta.

Inicio arrollador

Esquemas, alineaciones, planes de partido y hasta todo el trabajo de una semana suelen saltar por los aires cuando llegan los goles, especialmente si son tempraneros. Y pocos lo son tanto como el marcado por Uzuni, ya que ni treinta segundos se habían jugado. El Granada, fiel a su idea y más teniendo enfrente a un oponente sin miedo a jugar el balón, presionó arriba siempre que pudo.La primera vez le salió la acción redonda, ya que Bodiger mordió, José Callejón vio a Uzuni en el momento perfecto y el albanés no falló en el remate de primeras. Ese doble movimiento del motrileño tirando desmarques de apoyo y de Uzuni rompiendo el espacio que queda libre se repitió varias veces en el choque.

Una de ellas fue en la jugada del 2-0, con Melendo vestido ahora de asistente y el árbitro Trujillo Suárez viendo penalti en la caída del albanés ante el andorrano Iker Álvarez. No está el balompié moderno para desechar regalos, que ya vendrán las decisiones en contra para compensar.

Sensacional trabajo

Pese al 2-0, y a que pudo llegar el tercero a lo largo del primer tiempo, lo mejor que hizo el Granada hasta el descanso fue sin balón, ya que en todo momento se mostró firme y seguro. Ahogó a un Villarreal B virtuoso a la hora de trenzar jugadas, pero que se sintió muy incómodo en el Nuevo Los Cármenes.

Ayudas constantes, líneas muy juntas, muy bien los centrales en la anticipación, presión organizada e inteligente. Karanka seguro que se marchó contento con el trabajo y las prestaciones de los suyos.El Villarreal B lo vio tan mal que hizo un triple cambio en el descanso, lo que le permitió tener algo más de llegada en el segundo tiempo, mientras que el técnico tardó más de una hora en mover su banquillo.

Alberto Soro fue el elegido para reemplazar a Melendo. La novedad es que el maño se colocó de partida como extremo por la izquierda, quedándose Uzuni arriba con Callejón.

Cambios postreros

Hasta el tramo final del duelo no completó Karanka las cuatro sustituciones que le quedaban. Justo antes de lanzar Uzuni el penalti del 3-0 entraron Petrovic y Jonathan Silva por Bodiger y Quini.

Cuando el choque estaba cerca de llegar al minuto noventa lo hicieron Rochina, que hasta ahora no había tenido minutos, y Meseguer por Callejón y Sergio Ruiz.

Rochina se colocó como extremo diestro y el murciano en el doble pivote con Petrovic, quedando Antonio Puertas y Uzuni como jugadores más centrados y avanzados en el intocable hasta el final 1-4-2-3-1 de Karanka. 3-0, y lo mejor lo hizo el Granada sin balón.