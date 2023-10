Comesaña: "El Granada es peligroso"

El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña señaló en rueda de prensa que deben empezar a revertir la situación en la que se encuentra el equipo en el próximo compromiso liguero en Granada.

"Empezar a revertir la situación empieza en Granada. Ellos están abajo y nosotros estamos muy cerca de ellos, por lo que obviamente tenemos que ir a por los tres puntos y no a empatar ni nada parecido", señaló.

"La verdad es que tenemos preocupación, ya que no esperábamos estar en la situación en la que estamos ahora mismo. Pero las cosas se dan como se dan y hay que coger al toro por los cuernos. No hay que mirar otro lado, y hay que afrontar las cosas como vienen y estar más unidos que nunca", añadió.

Comesaña argumentó que el técnico Pacheta ha llegado al equipo hace poco y que apenas ha tenido tiempo para trabajar en los entrenamientos debido a lo apretado del calendario.

"Al final, el míster acaba de llegar, y llegó en un momento en el que había muchos partidos y no podíamos trabajar mucho. El anterior partido cambiamos de esquema y no funcionó en la primera parte, aunque la segunda parte estuvimos mejor. Nadie es perfecto, nosotros estamos adaptando al míster y esa manera de ver el fútbol", indicó.

El futbolista lamentó que, además, tampoco están teniendo fortuna. "Ahora mismo está cayendo la moneda siempre del otro lado, pero lo que toca es pelear para que la suerte cambie. Cuanto más trabajes y más pelees, estás más cerca de que llegue esa suerte", apuntó.

Comesaña, que llegó al Villarreal este verano, admitió que no es fácil adaptarse a un nuevo club tras haber jugado siete años en otro.

Lo que viene

"Para mí ha sido complicado en el campo, no en el vestuario, en el que los compañeros me lo han puesto muy fácil. Pero sí que es verdad que me costó adaptarme al equipo a su forma de jugar, a lo que se sumó el cambio de técnico. Estoy intentando darlo todo como siempre habitual en mi, y al final estoy seguro que saldrá", recalcó.

"Era un salto importante en mi carrera, ya que es un club más difícil de jugar. Aquí hay futbolistas muy contrastados, por lo que sabía que me iba a costar tener minutos. Pero tampoco tengo tanta prisa. En lo que tengo prisa es en qué el equipo vaya bien, en eso estoy centrado ahora mismo, igual que mis compañeros", prosiguió.

Sobre el próximo compromiso ante el Granada señaló que "ahora mismo" el equipo tiene que reaccionar y mejorar.

"Nos enfrentamos con un equipo muy necesitado y eso siempre hace que sea peligroso, pero cualquier equipo de la liga lo es. Todos equipos tienen sus armas y nosotros tenemos las nuestras", concluyó