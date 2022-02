El Granada CF quiere cortar su mala racha ante el Villarreal

De hoy no pasa. El Granada CF tiene que acabar cuanto antes con su racha de malos resultados y este sábado es un fenomenal momento para conseguirlo, pese a que tenga enfrente al Villarreal, uno de los mejores equipos de Primera que, además, llega en un buen estado.

El equipo dirigido por Robert Moreno llega al choque en su peor momento de la temporada al acumular seis partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y tres encuentros seguidos sin marcar. Ahí es nada. Todos estos datos hacen que el triunfo no pueda esperar.

Estos malos resultados de las últimas jornadas han provocado que la renta sobre la zona de descenso sea de sólo cuatro puntos al inicio de la jornada, distancia que podría menguar caso de no alcanzar la victoria ante el Villarreal.

Los granadinos pretenden que los dos partidos seguidos que tienen ahora en casa ante Villarreal y Cádiz les sirvan para regresar a la senda de los buenos marcadores y de las buenas sensaciones, ya que en sus últimos choques no ha tenido ni una cosa ni otra.

Muchas piensan en el Cádiz, pero la final, se quiera denominar así o de cualquier otra manera, es hoy.

La única baja segura por lesión en el Granada es la del lateral Arias, con problemas musculares desde que el equipo obtuviera su última victoria allá por diciembre.

Es duda el también lateral Sergio Escudero tras tener que retirarse del entrenamiento del jueves. Este viernes no entrenó, pero Robert no lo descartó.

Novedades

El técnico sí que confirmó que está disponible ya Carlos Neva, que fue baja ante la Real Sociedad por problemas físicos, por lo que será titular para completar una zaga en la que Germán Sánchez, Raúl Torrente y el portugués Domingos Duarte se juegan los dos puestos de central.

Tres para dos sitios sin contar a Víctor Díaz, listo para entrar en cualquiera de las cuatro plazas de atrás.

Además de a Germán, Moreno recupera respecto al pasado choque al medio Isma Ruiz, tras superar el coronavirus, y al atacante Dani Raba, ex jugador de Villarreal, después de unos problemas musculares, aunque ninguno será titular.

El extremo Darwin Machís ya se ha reintegrado esta semana al grupo tras no concretarse su marcha del equipo al Charlotte FC de la MSL, aunque el preparador lo descartó de forma clara para este partido.

En el once titular podrían aparecer algunos jugadores veteranos que llevan tiempo sin formar parte del mismo, caso de Rochina o de Jorge Molina.

Quién sabe si también Montoro y es probable que Antonio Puertas, que fue suplente en San Sebastián.

El sistema de juego que elija Robert determinará tanto el once como la presencia en el mismo de jugadores como Uzuni, Álex Collado o Matías Arezo, los nuevos que más están contando para Robert.

El rival

El Villarreal afronta el partido con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir metido en la pelea por las plazas europeas, ya sea Liga de Campeones o Liga Europa, ya que los castellonenses siguen cerca de esas plazas, pero no pueden bajar el ritmo de persecución.

El empate con el Real Madrid en La Cerámica no fue un mal resultado, pero les alejó un poco de esa pelea, por lo que los tres puntos en Granada serían un buen impulso.

Tras ganar al Betis en su campo en la última salida, los de Unai Emery esperan poder seguir con los buenos resultados fuera de casa, sin perder de vista el crucial choque europeo del martes ante la Juventus. Casi nada.

En su visita a Granada, el equipo sigue con las bajas de los lesionados Francis Coquelin y Rubén Peña, a los que esta semana se suma la ausencia por sanción del defensa Raúl Albiol y, probablemente, el centrocampista Étienne Capoue, que es duda hasta el último momento por sus problemas musculares.

Respecto al posible once en el Nuevo Los Cármenes, parece que el técnico, Unai Emery, puede apostar por realizar algunos cambios respecto al once del último partido, aunque no se esperarían muchas rotaciones.