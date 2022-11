El Granada gana en Yecla (2-3) para pasar de ronda en la Copa

El Granada CF no dio opciones al Yeclano Deportivo y solventó la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey con una victoria más clara de lo que dice el resultado (2-3), pero no sin ciertos agobios en el tramo final.

El supuesto encuentro trampa en el debut de Paco López en el banquillo no fue tal, pues sus pupilos respondieron con un partido muy completo hasta encajar el gol murciano a falta de diez minutos para la conclusión, sin conceder hasta ese momento nada a su oponente y exhibiendo una pegada poderosa que ya no se recordaba.

Sin embargo, los andaluces no supieron gestionar el final y los nervios aparecieron, aunque el 2-3 llegó casi en la última jugada de un duelo controlado por el Granada en todo momento.

El Granada de Paco López comenzó el partido muy vertical y en segundos se plantaba en área local con una buena combinación entre Jorge Molina y Antonio Puertas, pero el remate de este último no cogió puerta.

Sin embargo, enseguida los granadinos sufrieron las reducidas dimensiones de La Constitución pues poco más tarde vieron como los de Yecla ganaban un saque de esquina en el que Mario Uclés estuvo a punto de marcar, y es que una acción ya de por sí peligrosa como el córner en el campo del Yeclano Deportivo podría resultar fatal con mayor probabilidad.

En todo caso, nada de esto impidió que los granadinos tomaran las riendas del juego, dominando la posesión y presionando de manera muy efectiva la pelota para negar a su rival el jugar más allá de su parcela.

Así, las ocasiones no tardaron en llegar y al filo del cuarto de hora Jonathan Silva conseguía dejar a Matías Arezo con opciones de gol en el segundo palo tras un gran cambio de orientación y sólo la excelente parada del portero local Iván Martínez, que rechazó con el pie, evitó que el primero subiera al marcador.

Pero no tardó en hacerlo, porque en el 20´ tras un envío al área de Ignasi Miquel y un despeje a la frontal de la zaga, el propio central la enganchó de primeras, de volea y con su pierna menos buena, para marcar un golazo que allanaba el camino a la victoria.

Tras el gol el Yeclano, pese a su patente inferioridad física, le puso una marcha a su fútbol pero le costó horrores tener pelota e incluso robarla, porque por entonces Paco López ya había ordenado a Adri López que no jugase en corto, ya que el Yeclano apretaba bien arriba, y sus saques de puerta buscaban el poderoso juego aéreo de Mati Arezo.

Eso sí, los murcianos no se rindieron y todavía frescos antes de la media hora sumaron acercamientos peligrosos con un testarazo de Diego Ruiz que no cogió puerta y una acción individual de Alvarito que quedó en nada.

Pero el Granada tenía más hechuras y, sobre todo, mucha más pegada como demostró a cuatro minutos para el descanso. Tras un saque de banda y un balón colgado a media altura sin buenas previsiones de peligro, la pelota quedó muerta a un Ricard Sánchez que no perdonó ante Iván Martínez haciendo el segundo.

Con dos goles en contra y un duro golpe en lo psicológico el Yeclano, todavía con algo de fuerzas, fue valiente y apostó todo al riesgo en el reinicio de la segunda mitad.

Así muy pronto, un activo Mati Arezo desnudó sus carencias y rozó el tercer gol con un enorme chut desde media distancia. Pero eso no le importó a un conjunto murciano que siguió apretando y se acercó por mediación de Alvarito y Salinas.

0-3 y susto final

El Yeclano dominaba en lo territorial pero no en lo futbolístico, porque el Granada daba mucha sensación de peligro y en el ecuador del periodo un recién ingresado Callejón casi marca en su primer contacto con la pelota.

Dos minutos después llegó la sentencia, tras una posesión muy larga que terminó por el costado izquierdo para que el goleador Jorge Molina, rodeado por tres jugadores locales, anotara el tercero con demasiada facilidad.

De ahí a la conclusión el once del entrenador de los azulgrana, Adrián Hernández, se dijo que de perdidos al río y se lanzó arriba en busca del gol del honor, consiguiendo jugar en campo nazarí durante muchos minutos e inquietando de manera asidua hasta que en el 79´ un balón de Javi Pedrosa al segundo palo lo recupera Tonete y Gabri Clemente remachó a la red.

El tanto enardeció a la grada de Yecla y su equipo redobló esfuerzos en busca de otro gol más que le metiera en la pelea por el resultado y, poco más tarde, el goleador Gabri Clemente tuvo una muy buena.

El gol murciano dejó tocado a un Granada que no supo mantener la pelota con una buena circulación y en el 91´ todos sus miedos volvieron de golpe con el gol de Revilla.

Tras un balón suelto dentro de un área granadina llena de jugadores que Revilla no desaprovechó para marcar el segundo a falta de menos de tres minutos para la conclusión, pues el colegiado ya había añadido cuatro de descuento, aunque los nervios visitantes no duraron porque el colegiado no tardó en pitar el final.