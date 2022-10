Movimiento táctico que vale tres puntos para el Granada CF

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, apostó ante el Zaragoza por la alineación que es más titular para él, aunque con las alteraciones necesarias por las bajas o la presencia en el banquillo de jugadores que no están al cien por cien. Así, Víctor Díaz repitió en la zaga junto a Rubio, con el recién recuperado Ignasi Miquel en el banco; Quini estuvo un día más en la izquierda; Meseguer estuvo en el doble pivote con Bodiger al no estar aptos para el once Petrovic ni Sergio Ruiz; y arriba insistió con Callejón.

El paso de las jornadas ha demostrado que el preparador prefiere al motrileño de ‘9’, sobre todo cuando de jugar en casa se trata, por delante de otras opciones, a priori, más clásicas como Jorge Molina o Matías Arezo. El jugador más determinante del equipo, Melendo, recuperó su plaza en la media punta tras ser suplente el pasado domingo en el desastre de Tenerife.

El Granada, como casi siempre, formó en su habitual 1-4-2-3-1, mismo dibujo que utilizó el Zaragoza. El equipo maño, con bajas pero no tantas como los rojiblancos, mostraron también un esquema con un media punta y un delantero, posición en la que repitió el senegalés Makhtar Gueye.

Mandó el equipo rojiblanco en la primera parte, aunque con un juego discontinuo y pocas apariciones de sus jugadores tas talentosos. Meseguer sigue en proceso de acoplamiento al plan de Karanka y Melendo estuvo casi siempre bien tapado. Acumuló jugadores por dentro del Zaragoza para impedir las circulaciones locales, por lo que las bandas quedaron más liberadas, con el juego rojiblanco volcado mucho más a la derecha con un incisivo Ricard.

El cuadro visitante, claramente consciente de las debilidades del Granada, lo fio casi todo en ataque al balón parado, con varios saques es esquina y saques de banda directamente al corazón del área, y a los posibles espacios a la espalda de una zaga rojiblanca que se mostró segura y firme, reforzada claramente con la vuelta a la titularidad de Miguel Rubio.

Movilidad

En ataque, como suele suceder cuando Callejón está en el campo como referencia atacante, los cambios de posición entre el motrileño y Uzuni fueron constantes, con el albanés siendo en demasiadas ocasiones el jugador más adelantado. El Granada, al estar bien tapado por un Zaragoza que casi nunca perdió el sitio, pecó de meter demasiados balones en largo, algo que suele resultar inocuo con tales atacantes sobre el campo.

No hubo cambios en el descanso tras una primera mitad que rozó el aprobado por parte de un Granada que no materializó en gol ninguna de las dos o tres ocasiones más claras que tuvo para superar a un seguro Cristian Álvarez. Karanka mantuvo el mismo once y tampoco varió nada a nivel táctico.

En dos minutos de la reanudación cambió todo, al menos el resultado y la obligación de Karankan de mover su banquillo. Quini, queriendo o no, metió un balón perfecto a Miguel Rubio para el 1-0 y, en la misma acción, se lesionó. El cordobés fue reemplazado por Pepe, por lo que Ricard pasó a jugar como lateral zurdo y fue el canterano quien se colocó en la parte derecha de la zaga.

Cambios

Superado el ecuador del segundo tiempo realizó Karanka sus dos siguientes cambios, que sí que implicaron un cambio de dibujo para el tramo final del choque. Entraron al campo Jorge Molina e Ignasi Miquel por Melendo y Uzuni, lo que provocó que el Granada se colocara con dos defensas de tres centrales y dos carrileros, perdiendo adelante la figura del media punta. La variación obedeció a que empezaba a acumular jugadores arriba el Zaragoza, decidido a buscar las tablas ante un Granada que mereció y debió marcar el 2-0.

Como suele ser habitual en Karanka, reservó la última ventana de cambios hasta los últimos instantes. Fue casi en el minuto 90 cuando entraron Bryan y Rochina, que hasta tuvo tiempo de perdonar el 2-0, por los exhaustos Antonio Puertas y Callejón. No varió nada el dibujo ya que los dos se colocaron en los costados.

Apretó hasta el final el Zaragoza, buscando sobre todo las cosquillas a Pepe en la lateral diestro del Granada, aunque en esta ocasión la defensa de tres centrales sí funcionó, a diferencia de lo ocurrido en la anterior jornada en Tenerife, y el equipo fue capaz de defender bien hasta el final para mantener su meta a cero y ganar el partido.