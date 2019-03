Y 16 días después vuelve a jugar el Granada CF. Tras vencer al Córdoba el 15 de febrero y sumar tres puntos más la pasada semana pese a no competir por la descalificación del Reus, el equipo rojiblanco regresa al verde este domingo para visitar al Rayo Majadahonda, recién ascendido que es uno de los conjuntos más humildes pero, a la vez, más complicados de superar de la categoría.

Los de Diego Martínez, que ganaron 3-0 en la primera vuelta en Granada, buscarán seguir siendo el mejor visitante de la categoría en uno de los terrenos de juego más especiales de Segunda. Ya advirtió el preparador el viernes de la necesidad de adaptarse a un escenario de dimensiones más reducidas de lo habitual que pueden condicionar el choque.

Ni el campo ni el oponente asustan al Granada, subido de nuevo a la ola buena tras los seis puntos últimos sumados que le han colocado casi en lo más alto de la tabla y le han hecho olvidar la mala racha de resultados de las jornadas anteriores.

Altas y bajas

En el capítulo de novedades no hay buenas noticias para los nazaríes, ya que ni Adrián Ramos ni Pozo están al final entre los elegidos. El colombiano sufre desde hace semanas una rotura fibrilar de la que aún no está recuperado, mientras que Pozo también es baja por problemas musculares. Desde el club se había mantenido hasta última hora abierta la posibilidad de que ambos llegaran a tiempo para el partido pero no ha sido así.

Acompañan en el parte de ausentes a Fran Rico y Alex Martínez, que continúan lesionados, y a Aarón Escandell, que cumplirá su segundo y último partido de sanción tras ser expulsado en el duelo ante el Deportivo pese a estar en el banquillo.

Martínez ha dejado fuera de la lista de 18 efectivos que confeccionó tras el entrenamiento a puerta cerrada del sábado en la ciudad deportiva a los medios Nico Aguirre y José Antonio.

En la citación ofrecida por el club no aparecen como bajas por lesión, por lo que su ausencia se debe a motivos técnicos, aunque el argentino ha estado sin entrenar con el grupo en los últimos días por una artritis en una rodilla y José Antonio está recién recuperado de una rotura fibrilar.

El lado positivo es la recuperación de Quini, que regresará al once en el lateral zurdo, en lugar de Adri Castellano, tras haber faltado por sanción al anterior partido jugado en Córdoba.

Además de Quini, la otra novedad en la citación es Juancho, que deja el filial para volver con el primer equipo. También repite con los mayores el meta Lejárraga por la baja de Aarón.

Rodri volverá a ser la referencia ofensiva de un Granada que, salvo sorpresa, formará de inicio con el equipo habitual de las últimas semanas, con Dani Ojeda repitiendo en una banda y Vadillo en la otra.

El rival

El Rayo Majadahonda llega al partido en un buen momento, ya que logró la pasada jornada en El Molinón ante el Sporting (2-3) su tercera victoria liguera a domicilio del presente curso y han puntuado en seis de sus últimos ocho partidos.

Esto les ha permitido lograr cierta diferencia de puntos con respecto a los puestos de descenso y acercarse a la permanencia, que es su gran meta.

Antonio Iriondo, entrenador del Rayo, contará con las bajas por lesión de Carlitos, Manu del Moral y Rafa López, y por acumulación de tarjetas pierde a Héctor Verdés e Iza Carcelén, dos futbolistas clave en los blancos. Sin embargo recupera en el centro del campo a Enzo Zidane y Fede Varela tras sendas lesiones.

Segundos sin jugar

Comenzaba el Granada la jornada en la tercera posición y tras los encuentros disputados el sábado se ha colocado segundo, pese a que los nazaríes no han jugado. El Albacete, el equipo que iniciaba el fin de semana con los mismos puntos, perdió por 1-0 en el campo del Cádiz. Ese tanto en contra le deja con peor diferencia de goles que el Granada, que se mete en zona de ascenso directo.

El empate del Málaga en Córdoba (1-1) permite a los blanquiazules meterse también con 50 puntos, como Granada y Albacete. Todos están por detrás del Osasuna, que ganó 1-0 al Nástic y con 54 puntos es líder claro.

El Granada acabará la jornada segundo si gana o si empata pero el Deportivo no supera el lunes al Alcorcón. También si pierde hoy pero el cuadro gallego no vence su encuentro.