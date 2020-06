La 'normalidad' vuelve al Granada CF

La normalidad vuelve en el Granada CF tras dos meses y medio en los que han sido muchas sesiones de entrenamiento en solitario, en grupo reducidos y con poco contacto. Pero eso se ha acabado. La competición está cerca de reiniciarse y poco a poco el conjunto rojiblanco comienza a retomar la actividad como ocurría antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia en nuestro país.

Tras una jornada de descanso, los de Diego Martínez celebraron este domingo una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva que no volverán a pisar hasta, seguramente, el día 11, un día antes de que celebre tal y como está previsto el duelo ante el Getafe de Pepe Bordalás para celebrar la típica sesión de estrategia previa a los duelos. Pero antes de partir a tierras malagueñas para concentrarse en el Marbella Football Center, el complejo elegido para apurar la preparación, los jugadores rojiblancos volverán a pisar este lunes el césped del Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Diez días

Un stage de diez días con el que se quiere que los jugadores vayan adquiriendo esas sensaciones previas para competir en poco más de un mes y lograr los objetivos propuestos. Pese a que la permanencia está muy cerca, a nadie escapa que la opción de poder jugar por primera vez en la historia en Europa está ahí. Obviamente es harto complicado, pero la realidad es que se está a cuatro puntos de una clasificación que de alcanzar sería un hito para el octogenario club.

Diez días en el que por fin habrá sesiones colectivas tras alcanzar la última fase del estricto Protocolo de Entrenamientos elaborado por LaLiga en coordinación con el Consejo Superior de Deportes (CSD). Para los cuerpos técnicos de los distintos equipos se antojan pocos entrenamientos en los que podrán contar sin restricciones con todos sus efectivos. Y eso, seguramente, se acuse en los primeros encuentros pues los automatismos se adquieren compitiendo y entrenando a buen nivel y eso, hasta este lunes, no se podrá hacer.

En el Marbella Football Center los rojiblancos no podrán jugar partidos amistosos

Porque aunque sea una concentración, no será la misma que la que se llevó a cabo entre el pasado 29 de julio y el 6 de agosto en el que se disputaron hasta tres encuentros amistosos (Almería, Valladolid y Las Palmas). En este caso, esa opción no existe, al no poder disputarse partidos de preparación con otros equipos por riesgo a un posible contagio. Eso hará que hasta el duelo ante el Getafe sean más las sensaciones físicas que las técnicas las que primen a la hora de confeccionar un once.

Mayor control

De ahí que se haya decidido emplear la fórmula del stage, sobre todo para controlar todos los aspectos tales como la alimentación y el descanso, principalmente, aunque los jugadores no suelen ser partidarios de estas medidas pero ya están acostumbrados a ellos. La entidad estuvo sondeando concentrarse en la capital y, de hecho, realizó consultas en algún que otro hotel, alguno de ellos cerrado. Pero finalmente será en tierras malagueñas donde regresará al conocer todas las prestaciones que ofrece y tras asegurarse de que se garantizan las medidas seguridad que el protocolo sanitario exige.

El control del descanso y la alimentación, principales objetivos de esta concentración

Con la primera sesión en Los Cármenes, que ha sido cuidado cada día con máximo mimo durante el periodo de confinamiento y más con la llegada del calor, se regresará tras 88 días, casi tres meses. El último duelo que se disputó fue el de la semifinal de Copa del Rey ante el Athletic Club, nueve días antes de que se declarara el Estado de Alarma en todo el país. A buen seguro que los futbolistas rojiblancos están deseando que vuelva todo a la normalidad, como el resto de la ciudadanía, y el primer paso es volver al templo nazarí. Ya huele a fútbol, a césped, y eso ya es mucho.