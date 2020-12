La víspera de Nochebuena nos dejó una imagen para que se sienta orgulloso todo el que siente los colores rojiblancos en mayor o menor grado. Ver como la última fase del encuentro del pasado miércoles disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano se disputó con los once jugadores del Real Madrid parapetados sobre la portería defendida por Thibaut Courtois es un hecho muy significativo que quizá no se había visto nunca.

Un Granada sin ningún complejo, encerró por momentos a sus ilustres anfitriones en su campo para buscar un empate que, en el caso de haberse producido, nadie se hubiera atrevido a decir que hubiera sido injusto visto lo que se vio sobre el césped durante los 90 minutos y pico.

Como dice el alma mater de este Granada que tenemos el lujo de gozar, Diego Martínez, su equipo intenta siempre competir. Los propósitos no siempre se cumplen, pero si hay una predisposición y una meta fijada hay más probabilidades de la dar en la diana. Como escribió Javier Aguilera en su crónica, faltó poco. En el fondo fue cuestión de pocos detalles.

Más que digno

Así fue el papel del Granada en su visita al ‘miniBernabéu’. Ahí se vio a un Granada que desde el primer minuto –¡ay esa oportunidad de Antonio Puertas!, al que quizá le botó el balón, pero que de haberse materializado a lo mejor otro gallo hubiera cantado– salió sin dejarse amilanar.

A conciencia de la gran diferencia que hay con el ‘archimillonario’ y ‘megagalardonado’ equipo que dirige Zinedine Zidane, pronto se vio que los granadinistas no renunciaban a nada. Es más, fueron unos visitantes incómodos que sólo se vieron superados por un ramalazo de la calidad que atesoran los merengues, que apenas inquietaron a Rui Silva. De hecho, el meta luso del Granada no tuvo más protagonismo durante el encuentro que su homólogo en la otra portería.

A tener en cuenta

El Granada sabe a lo que juega y, salvo que las fuerzas fallen y las mentes no están tan frescas, como ocurrió durante el mes de noviembre, es un rival a tener en cuenta capaz de poner en aprietos al más pintado. Ya se vio la pasada temporada, en la que en su retorno a Primera División muchos dieron al equipo de Diego Martínez la condición de convidado de piedra con opciones a ser devuelto a la categoría de plata. Todos lo vieron y aquí lo disfrutamos: el Granada había vuelto a Primera con la intención de quedarse.

Las jornadas de la temporada 2019/20 pasaron y mediada la campaña ya se vio que los rojiblancos no iban a ser uno de los que iban a descender. Lo mismo pasó con la Copa del Rey, que nadie daba un duro por las huestes granadinistas y pasito a pasito y con todo merecimiento se plantó en las semifinales. Y no lo hizo en la final porque la fortuna se alió con un Athletic que estaba superado.

Más de lo mismo

Aunque la presente temporada se está presentando muy igualada, el Granada ha demostrado que en condiciones normales no es un equipo fácil de doblegar. En la Liga navega en la mitad alta de la clasificación y si no hubiera sido por el mentado mes de noviembre –y la primera semana de diciembre–, cuando se dejó más puntos de la cuenta en partidos en los que se confiaba, con razón, sacar algo más, hoy estaría luciendo en posiciones más privilegiadas. Pero no hay que perder la realidad y el nuestro es un equipo cuyo objetivo es la permanencia , pero es que nos han dado motivos para esperar más.

También está la gran novedad de esta temporada: la Liga Europa. El Granada presentó sus reales por primera vez en una competición continental y lo hizo para muchos para ser una víctima propiciatoria a las primeras de cambio.

Tuvo que superar tres eliminatorias en la previa, dos de ellas lejos de Los Cármenes, y luego afrontar una fase de grupos ante al menos un par de rivales con mucho más nombre en Europa. Ahora, el equipo está en dieciseisavos. Si el Nápoles ha tomado nota sabrá ya que el Granada no es, ni mucho menos, un convidado de piedra.