Así queda el Granada CF en la clasificación de Primera tras los duelos de Alavés y Mallorca

Tras el triunfo del Granada CF ante el Athletic Club, los aficionados rojiblancos estaban pendientes este miércoles principalmente del resultado cosechado por el Mallorca en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC. De perder el cuadro bermellón, con tan sólo un punto, el conjunto de Aitor Karanka aseguraría su permanencia de manera matemática.

Finalmente, el conjunto de Javier Aguirre sacó un punto de tierras hispalenses que le permite alcanzar los 33 puntos, a cuatro del Granada CF con seis por jugar. Fue un partido en el que el Sevilla, que ha bajado muchos enteros en la segunda vuelta, dominó por completo pero no pudo superar el orden defensivo de los baleares.

Victoria Alavés

De lo que no tuvo que estar tan pendiente el cuadro granadino fue del choque que midió a Alavés y Espanyol. Los vitorianos ya no podrán superar en la tabla al Granada CF debido a que el average particular es rojiblanco y, como mucho, podrían alcanzar los 37 puntos que son los que actualmente tienen los de Karanka. Se impuso por 2-1 al cuadro catalán que jugó gran parte de la segunda mitad con uno menos por expulsión de Yangel Herrera y eso facilitó sumar tres puntos que los mantienen vivos para la recta final final del campeonato.

Para este jueves, habrá que prestar atención a los duelos que enfrentan a la Real Sociedad con Cádiz en el Reale Arena (19:00 horas) y al Levante con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Si los granotas no ganan, tampoco podrán dar alcance a los rojiblancos en las dos últimas fechas, por lo que tan sólo quedaría un equipo de los tres de abajo capaz de superar la puntuación de los granadinos.