Los cambios de técnico no funcionan esta temporada en Primera

Eso de ‘a entrenador nuevo, victoria segura’ queda cada vez más anticuado en el mundo del fútbol. No es de los tópicos que se mantienen en buena forma ni que se cumplan cada vez más.

De hecho, esta temporada en Primera la frase podría ser ‘a entrenador nuevo, seguimos igual de mal’, ya que los tres equipos que han cambiado hasta el momento de preparador han mantenido sus malas dinámicas con el nuevo inquilino.

Estos datos no sirven para nada ni aseguran la continuidad en el banquillo del Granada del ratificado Paco López, pero al menos si demuestran que el cambio de entrenador no siempre es la solución. De hecho este curso en Primera, y hasta ahora, no lo ha sido nunca.

El Granada lo ha intentado con cambio de director deportivo, algo que no ha hecho ningún otro club español y que no es habitual, pero tampoco le ha dado resultado.

Tres clubes han destituido en lo que va de campeonato al técnico que empezó la temporada en su banquillo, sin que ninguno de ellos haya mejora sus resultados tras hacerlo.

El primero fue el Villarreal, que despidió a Quique Setién cuando sólo se habían disputado cuatro jornadas de LaLiga.

El preparador dejó al equipo con tres puntos en su casillero tras cuatro partidos jugados. Su sustituto, José Rojo ‘Pacheta’ ha mantenido casi la misma línea, ya que ha sumado nueve puntos en nueve jornadas.

Además, el equipo ha mantenido la irregularidad en Europa, alternando buenos y malos tantos resultados como partidos.

El resultado es que Pacheta también ha sido ya cesado de sus funciones, en concreto tras la pasada jornada, y ha llegado en su lugar Marcelino García Toral, que regresa al Villarreal siete temporadas después.

El tiempo dirá si este segundo cambio de entrenador es o no el primero que funciona esta campaña en el fútbol español.

El segundo equipo en cambiar de técnico ha sido el Almería y el relevo no le ha podido salir peor al actual colista de la liga y único equipo que está mejor que el Granada.

Vicente Moreno fue destituido después de alcanzar los dos puntos en las siete primeras jornadas, mientras que su reemplazado, Gaizka Garitano sólo ha sido capaz de sumar un punto en las seis siguientes jornadas.

Además, el Almería sigue siendo el último y el que más goles encaja de todo el campeonato. Está por ver la paciencia de los dirigentes almerienses con Garitano.

Más ejemplos

El tercer equipo es cambiar de entrenador también es andaluz y es el Sevilla, que despidió a José Luis Mendilibar, cuando había logrado ocho puntos en ocho jornadas.

No deja de ser significativo que tanto Mendilibar como Quique Setién eran técnicos que estaban de la pasada campaña y que el club decidió mantenerlos en los banquillos para esta campaña.

El reemplazo de Mendilibar fue el uruguayo Diego Alonso, que todavía no ha sido capaz de ganar con el Sevilla y se ha ido hasta los cuatro puntos en cuatro partidos, merced a cuatro igualadas.

Diego Alonso ya empieza a ser cuestionado en Nervión, aunque habrá que ver cuánto tiempo mantiene la confianza de los dirigentes del Sevilla.

Además de Paco López en el Granada, hay otros entrenadores cuyo puesto podría ser discutido por los malos resultados de los suyos, caso de Sergio González en el Cádiz, de Javier Aguirre en el Mallorca o de Rafa Benítez en el Celta, aunque por ahora todos se mantienen en sus cargos.

Parece que este año los dirigentes de la máxima categoría nacional, empezando por los del Granada, están teniendo más experiencia con los inquilinos de sus banquillos, aunque igual mirad el resultado de los que han cambiado y prefieren quedarse quietos.