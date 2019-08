'Molina': "Tras las elecciones de la Asociación, el Granada CF canceló los convenios firmados"

José Molina, o 'Chori', como algunos aún le recuerdan, fue un jugador del Granada CF en un momento en el que el equipo no conseguía ascender de Segunda B. A pesar de que le llamaron desde clubes como Las Palmas, Rayo, Betis o Villarreal, el churrianero se mantuvo fiel a los rojiblancos. A día de hoy, Molina, como ponía en su camiseta, se mantiene vinculado a la entidad granadina, ya que desde el pasado enero es el presidente de la Asociación de Veteranos de los nazaríes.

–¿Desde cuándo forma parte de los veteranos?

–Dejé de jugar en 1998 y me uní a la asociación en 2001.

–¿Cómo los definiría?

–Se trata de una asociación vinculada directamente al Granada CF y a la Federación de Fútbol (RFEF). Hay otra agrupación que no está enlazada porque la crearon unos excompañeros que se salieron hace unos seis o siete años.

–¿Los considera una familia?

–Sí. Son una peña bien organizada, con estatutos. Pagamos cuotas como parte de la asociación y como afiliados a la RFEF. Pero al final somos una familia porque jugamos partidos y luego nos vamos a tomar unas cervezas. Anteriormente competíamos más y jugábamos ligas contra otros equipos veteranos. Pero nos quitamos porque teníamos que viajar mucho y acabamos hartos. Ahora nos llaman para diferentes eventos, por ejemplo, benéficos. Hay compañeros que buscan competir, pero ya no lo podemos hacer como antes. El tiempo no pasa en vano.

–¿Por qué salió elegido presidente?

–En un principio, realmente no iba a haber elecciones. El presidente anterior, Santi Antonaya, iba a seguir, pero tras un par de reuniones con él, le propusimos que cambiara a algunos componentes de su junta directiva que no estaban haciendo su papel como debían. Él accedió, pero todo cambió el día 10 de enero, cuando lo llamé y me dijo que él iba a presentar una junta directiva con el objetivo de convocar elecciones. Automáticamente, se creó otra junta en la que me propusieron presentarme como presidente. El día 17 ganamos la votación y desde entonces hay personas que se han alejado de la asociación. Incluso, parece que al mismo Granada CF le molestaron los resultados. Nos dimos cuenta de ello porque tenemos unos convenios firmados con la entidad y se cancelaron desde ese momento. Al día siguiente a las elecciones, escribimos un correo al club para presentarnos y avisar del cambio de junta porque nos gusta ser transparentes con ellos. No nos contestaron, pero me mandaron un burofax a mi negocio diciéndome que los convenios se habían cancelado temporalmente.

–¿Qué cosas han cambiado desde entonces?

–En primer lugar, nos gustaría que, si hay un evento del Granada CF, nos llamaran a nosotros, no a la otra asociación, que es lo que ha pasado durante estos últimos meses. La entidad quiere que las dos asociaciones se unan y nosotros no tenemos ningún problema, nuestras puertas están abiertas. Por otro lado, los de la otra agrupación no pueden llamarse veteranos, sino que se denominan 'ex jugadores del Granada CF'. Desde mi opinión, lo que quiere el club es que los convenios sean para ambos o exclusivamente para la otra asociación. Eso no puede ser porque nosotros no hemos faltado a ninguna de las condiciones de los acuerdos, con lo cual no se deben romper.

–¿Desde cuándo no se cumplen dichos convenios?

–Hasta enero sí se cumplían. Desde las elecciones hasta ahora, no.

–¿Y el club no ha dado razones?

–No han dicho nada. Ellos quieren que haya sólo una asociación, esa es la única razón que nos dan. Pero antes de las elecciones también había dos asociaciones. No sé si es que al Granada CF no le gustaron los resultados de las elecciones porque hay tirantez entre algunos miembros del Granada y la asociación.

–¿La otra asociación a quién representa cuando juegan?

–Cuando compiten representan al Granada CF como ex jugadores. De hecho, hace poco hubo un partido en homenaje a la despedida de dos jugadoras rojiblancas y fue la otra asociación porque Roberto Valverde (entrenador del femenino) pertenece a esa, aunque no debería. Si el club quiere realmente que se unan las asociaciones debería haber invitado a las dos. Nos enteramos por la prensa, no por ellos. Incluso, en el marcador de ese partido ponía 'Veteranos', lo cual es hasta sancionable. Nosotros no queremos iniciar una lucha, sino que solicitamos nuestros derechos.

–¿Qué cree que va a pasar?

No lo sé. Ahora en septiembre, cuando haya empezado la liga, tendremos que movernos. No es normal que esto se quede así. Creo que esto pasa porque hay intereses de otras personas. Yo, particularmente, quiero que se arregle todo y nos llevemos bien. Pero, para ello, las tres partes se tienen que poner de acuerdo.

–¿Cuántas personas hay en cada asociación?

–Ha habido personas que se marcharon tras las elecciones, así que no sé exactamente cuántos seremos, pero creo que sobre unos 60 y en la otra más o menos, 40.

–¿Cuánto dura el mando de presidencia?

–Suelen ser dos años. Pero si no se presenta otra candidatura, esa junta directiva puede seguir, al menos, otros dos años.

–¿Hay mínimo y máximo de edad para pertenecer a los veteranos?

–El mínimo son 35 años y ya uno se puede quedar hasta que el cuerpo aguante.