El Granada CF femenino ficha a la uruguaya Pamela González

El Granada CF femenino ha anunciado el acuerdo con la jugadora uruguaya Cinthia Pamela González, que se incorpopra al conjunto rojiblanco procedente del Málaga CF femenino. La futbolista se compromete por una temporada.

Pamela (28/09/1995) es una centrocampista con experiencia en la Liga Iberdrola y asidua en las convocatorias de Uruguay. Formada en Colón CF (2011 a 2014), llegó al Málaga CF en el año 2015 procedente de Club Nacional. En el club malaguista ha sido uno de los pilares la últimas temporadas.

Como internacional, la nueva jugadora del Granada CF ha disputado el Mundial sub 17 de 2012, los Sudamericanos sub 17 de 2010 y 2012, y el sub 20 de 2014. Además, Pamela ha jugado con la selección absoluta de su país la Copa América de 2014 y 2018 y los Juegos Odesur, en 2014.