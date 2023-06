Un mes tras el ascenso del Granada CF y casi todo aún por hacer

Dicen que en el mundo del fútbol es imposible vivir del pasado porque el presente y el futuro marchan a tal ritmo que te acaban arrollando y se acaban llevando cualquier recuerdo, aunque sea cercano.

Como Granada es especial, eso pasa en casi todos los sitios menos aquí, ya que el club se ha quedado anclado en el recuerdo del ascenso y las diferentes situaciones que vive actualmente hacen que no avance, que se encuentre en una parálisis impropia en cualquier entidad a estas alturas de verano.

Aunque parezca que fue ayer, ya ha pasado justo un mes desde que el 27 de mayo el Granada ganara al Leganés por 2-0 en el Nuevo Los Cármenes para certificar su regreso a la máxima categoría.

Se celebró por todo lo alto esa misma noche de sábado porque al día siguiente había elecciones. Ha dado tiempo a votar, a negociar, a constituirse los ayuntamientos a que estos empiecen a funcionar, y el Granada sigue anclada en el día del ascenso, sin que parezca que ha pasado el tiempo.

La negociación entre los actuales propietarios, los chinos de DDMC, y el grupo interesado, los americanos de Mountain Star Sports representados por el argentino Andrés Fassi, ha paralizado de forma prácticamente total lo que ocurre en el club. Se sigue trabajando, es posible, pero al ralentí, con el freno de mano echado y sin que se tome ninguna decisión importante.

El ejemplo más evidente es la vertiente deportiva, con una plantilla que en menos de dos semanas inicia la pretemporada y en la que no ha producido ningún tipo de novedad ni en cuanto a entradas ni en cuanto a salidas.

A la espera de conocer si, con el posible cambio de propiedad, Alfredo García Amado y Nico Rodríguez van a seguir o no en sus cargos, son muchos los que esperan noticias, el primero el técnico Paco López para ayudar en la configuración del plantel que va a tener a su cargo.

Esperan también los 23 jugadores actuales con contrato en vigor, contando todos los que llegaron a jugar y estuvieron en dinámica de primer equipo la pasada campaña.

Porque seguramente no todos agraden al entrenador y se queden en el plantel principal, aunque a estas alturas parece claro que todos iniciarán en menos de dos semanas la pretemporada.

Estos futbolistas con contrato en vigor son los porteros Raúl Fernández, André Ferreira y Adri López, los defensas Ricard, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Raúl Torrente y Pepe, los medios Meseguer, Sergio Ruiz, Bodiger, Petrovic y Melendo, los extremos Antonio Puertas, Alberto Perea, Alberto Soro, Callejón, Bryan, y los delanteros Uzuni, Weissman y Famara.

Hay otros jugadores que han acabada contrato, caso sobre todo de Jorge Molina y de Rochina, que no saben a ciencia cierta si el hecho de no haber recibido oferta de renovación se debe a que no interesan o a que no hay nadie en la entidad con peso suficiente que se las haga llegar.

A nivel deportivo, la parálisis no sólo afecta al primer equipo, sino también a un conjunto femenino recién ascendido a la Liga F y a un Recreativo Granada que se va a estrenar en la Primera RFEF.

Ya no es cuestión de jugadores, sino que semanas después de sus ascensos no se ha confirmado aún, pese a que en su momento parecía un mero trámite fácil de arreglar, si Roger Lamesa va a seguir al frente del femenino y el alboloteño Juan Antonio Milla va a renovar con el Recreativo Granada.

En torno a estos dos equipos, tampoco parece menor arreglar el asunto de las instalaciones para ambos, ya que con sus respectivos saltos de categoría necesitan actuar en escenarios que, más allá del Nuevo Los Cármenes, no posee el Granada.

Otras tareas

Más allá de fichajes, renovaciones y posibles salidas, que en muchos equipos ya se están cerrando y en el Granada parecen lejos de concretarse aún un mes después de ascender, hay otras muchas variables relacionadas con el día del club sobre las que tampoco existe información.

Quizás la que más preocupe a los aficionados es la campaña de abonados para la campaña venidera, puesta ya en marcha en distintos conjuntos y de la que no se tienen noticias en el Granada.

Tal y como se prometió el pasado verano, los socios esperan que la entidad respete lo pactado y mantenga los precios del curso de Segunda para el año de Primera.

Está por ver si la promoción tiene truco en forma de partidos nombrados ‘día del club’ que hagan al abonado pasar por taquilla o los máximos responsables del Granada cumplen al cien por cien lo pactado.

También queda por concretar todo lo relacionado a la pretemporada del equipo, cuya fecha de inicio aún no ha sido comunicada a los medios de forma oficial, aunque se baraja de forma oficiosa el día 10 de julio para el inicio de los entrenamientos.

Todo lo que tiene que ver con concentraciones, partidos amistosos o encuentros de presentación sigue estando en el limbo, en la lista de tareas pendientes por hacer, o al menos por anunciar de forma oficial.

Esta misma semana ha iniciado el club las rebajas en sus tiendas oficiales para liquidar la ropa de la campaña recién finalizada, por lo que la esperada presentación de las nuevas camisetas se supone que aún tardará un par de semanas en producirse.

Pese a ser uno de los momentos más esperados por los aficionados en pretemporada, este acontecimiento no forma parte de la lista de tareas pendientes en pretemporada, ya que suele producirse cuando ya se han iniciado los entrenamientos y depende tanto más del proveedor, en este caso Adidas, que de la propia entidad.

Finales de junio de 2023, un mes justo después del ansiado regreso a Primera y casi todo aún por hacer. Con la sensación de que se ha perdido el tiempo ganado subiendo de forma directa, y no en eliminatorias como lo hizo varias semanas después el Alavés.

Las negociaciones para la venta del Granada siguen, por lo que la entidad se mantiene paralizada, quien sabe si perdiendo un tiempo que puede ser trascendental. Porque la lista de tareas pendientes es interminable y algunos no saben ni la hora que es.