Plantilla casi al completo en el Granada CF para una doble cita crucial

El Granada CF está a las puertas de una doble cita crucial. Acaba de iniciar la primera semana en la que tendrá esta campaña doble jornada, con partido el jueves ante el Sporting de Gijón en el Nuevo Los Cármenes y el domingo en el feudo del Tenerife.

Tras empatar el sábado en El Toralín ante la Ponferradina (0-0) en el primero de los tres compromisos que van a afrontar en diez días, los de Aitor Karanka ya centran sus miradas en el duelo del jueves ante los asturianos.

La mejoría mostrada en Ponferrada no fue suficiente para que llegara un triunfo que el Granada sólo ha logrado una vez en las seis últimas jornadas. Pobrísimo bagaje para un candidato al ascenso.

Sí que sirvió para que mejoraran las prestaciones del equipo respecto a pasados encuentros y para que fuesen mucho mejores las sensaciones mostradas, tras varios choques rindiendo a un nivel muy bajo.

Todo eso se tiene que corroborar ahora en la crucial doble cita de esta semana: alargando las notables sensaciones y logrando esas ansiadas victorias que no terminan de llegar.

Una de las buenas noticias que depara el inicio de semana es que Karanka va a tener a casi toda su plantilla disponible para los dos partidos, algo importante teniendo en cuenta que llega el Granada de arrastrar numerosas bajas en los encuentros anteriores.

Melendo ya está totalmente recuperado, con participación en las dos citas anteriores y titularidad en Ponferrada, mientras que también podrá volver ante el Sporting el central Erick Cabaco, que cumplió un partido de sanción en El Toralín.

A Ponferrada también viajaron, aunque no jugaron, tres futbolistas que llevaban algunas semanas de baja: Jonathan Silva, Alberto Soro y Alberto Perea.

El hecho de que los tres se ejercitan ya con el grupo y hubieran estado en disposición de tener minutos ante la Ponferradina demuestra que ya se encuentran disponibles y que seguro que contarán con minutos en las próximas citas.

Esto significa que la enfermería del Granada se ha quedado con muchos menos inquilinos de los que ha tenido, desgraciadamente, en las últimas semanas.

Eso sí, habrá que esperar hasta los partidos para confirmar todos estos extremos ante la falta total de información del club, consistente en el cierre de los entrenamientos y la ausencia tanto de partes médicos como de cualquier tipo de noticias sobre el estado médico de los futbolistas.

En principio, los únicos jugadores que seguro no estarán ante Sporting de Gijón ni Tenerife serán el meta André Ferreira, recién operado de una lesión muscular grave y que estará varios meses de baja, y el central Ignasi Miquel, que sigue al margen del grupo por otra lesión muscular y que no llegará a las dos siguientes citas.

La gran duda es la del medio Sergio Ruiz. Karanka no precisó en su última comparecencia los problemas físicos del medio, ya que habló de problemas en un talón y luego de la espalda. La confianza es que pueda volver a estar disponible esta misma semana.

Múltiples opciones

Con estas únicas bajas y todas las recuperaciones antes citadas se garantiza número y calidad de efectivos suficientes para afrontar con muchas garantías la vital próxima doble cita.

Raúl Fernández, reemplazo de André, suma dos titularidades y dos metas a cero, por lo que ni una palabra más.

Lo mismo ocurre en la zaga con Víctor Díaz, con el que ha aumentado la fortaleza defensiva. Cabaco, tras su castigo por la innecesaria expulsión sufrida ante el Huesca, tendrá que peler ahora por la titularidad.

Igual pasa con Jonathan Silva, titular hasta ahora sólo en una jornada en su puesto de lateral zurdo. Quini, que llevaba varios partidos a un peor nivel, estuvo bien en Ponferrada, por lo que todo hace indicar que el argentino tendrá que esperar, aunque siempre es una tranquilidad verle disponible.

Ricard, en principio, también estará a punto en el lateral diestro después de que él mismo confirmara en redes sociales que el motivo del cambio ante la Ponferradina en el descanso fue un golpe del que ya está recuperado.

Con tantas posibilidades como siempre tanto en el doble pivote como en la punta de ataque, la disyuntiva ahora para Karanka llega en la zona del media punta y los extremos con más opciones que nunca para sólo tres posiciones, que serían cuatro si opta por meter de ‘9’ a un jugador que no sea punta nato.

Ha estado muchas semanas quejándose el técnico de que se había quedado sin media punta por culpa de las lesiones, aunque siempre lo ha tenido porque Rochina nunca ha estado de baja, y ahora tendrá que elegir entre el propio Rochina, Melendo, Alberto Soro y Alberto Perea.

A todos ellos hay que sumar las opciones de Antonio Puertas, Bryan Zaragoza, Uzuni y Callejón, todos jugadores llamados a partir desde el sitio del extremo.

Sporting y Tenerife, dos partidos fundamentales para el futuro a corto y medio plazo tanto del Granada como de su entrenador, Aitor Karanka.

Las bajas ya no son una excusa si el equipo no lo hace bien. Están casi todos y, como se ha demostrado, las ausencias que habrá no pueden ser motivo de un mal rendimiento del equipo, si lo hubiera. Es el momento de dar un paso adelante.