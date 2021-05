El Granada CF ha dado motivos de sobra para estar más que satisfechos

No hay más cera que la arde... y esta temporada ha ardido mucha. No en vano, el Granada CF de Diego Martínez cuenta con mecha de sobra. Con los pies en la tierra, no pocos equipos se dejarían dar con un canto en los dientes por estar en la situación del conjunto rojiblanco, que ha logrado con creces el principal objetivo de la temporada: la permanencia. No hay que olvidar de donde viene el equipo y hacia donde va. La modestia obliga.

Asegurada la presencia en la Primera División para la temporada 2021/22 por segunda vez consecutiva de forma más que holgada y sin pasar el más mínimo apuro en ningún momento de la campaña que está a falta de tres encuentros para su conclusión, no pocos soñábamos con volver a vivir el alegrón del año pasado cuando se hizo historia al poner el nombre del Granada en una competición continental. El reto no es moco de pavo... pero que bien sienta cuando se ha probado siquiera una vez. Casi 90 años de espera, pero mereció la pena. ¡Fue bonito mientras duró!

En el Villamarín

Las opciones del Granada para mantener la lucha hasta el final con el propósito de volver a estar de rule la próxima temporada allende de nuestras fronteras dieron un paso atrás con la inesperada derrota sufrida en el Nuevo Los Cármenes ante el Cádiz. De haber ganado, el cuadro rojiblanco se habría puesto a rebufo del Betis, equipo que por entonces marcaba el límite continental.

A pesar de ello, las matemáticas siempre alientan y para el encuentro del lunes existía la posibilidad de acercarse a los de Manuel Pellegrini, pero había que ganar. Una pequeña final (como si esta temporada no hubiera habido ninguna para el Granada) que se saldó con derrota. Europa se ha puesto imposible.

A pesar de los pesares

El mérito del Granada esta temporada, aunque haya quedado out en el Viejo Continente, es reseñable. Cada vez que juega, el comentarista televisivo de turno siempre recuerda la ‘pechá’ de partidos que llevan los rojiblancos en sus piernas... y en sus cabezas, que también pesa, y mucho, en las seseras. En Sevilla, 55 ya.

Las loas y demás palmadas en la espalda reconociendo el gran esfuerzo del Granada no ocultan las consecuencias que todo el trajín de encuentros de esta temporada ha tenido en el equipo. Las lesiones han sido casi el pan nuestro de cada jornada y el cansancio ha sido más que evidente en distintas fases del año. Todo esto se vio en Heliópolis el lunes en las personas de Ángel Montoro, que sufrió otra lesión muscular que seguramente hará que el valenciano dé por concluida la temporada, y de Yangel Herrera, que también se tuvo que retirar del campo renqueando.

A rematar la faena

Quedan tres jornadas y el Granada ha perdido la octava plaza en la clasificación de LaLiga, una posición que por momentos parecía que había sido adquirida en propiedad, aunque ha quedado claro que los puestos en la tabla son para quienes los trabajan y no son pocos los que estaban al acecho... y mucho más frescos que las huestes de Diego Martínez. Eso sí, quedan tres partidos en los que todo puede pasar.

Otra historia

Uno de los adjetivos más utilizados esta temporada –también la pasada– para hacer referencia al Granada ha sido el de histórico. Que sí la clasificación para la Liga Europa, que si una semifinal de la Copa, que si unos cuartos en la mentada Europa League, que si...

Pues no todo está acabado en la presente temporada, pues el Granada tiene ante sí un logro que también tiene su tinte histórico y éste no es otro que, si gana este jueves en el Nuevo Los Cármenes al Real Madrid, el conjunto rojiblanco habrá aguado el título de campeón liguero a los más grandes entre los grandes.

Al Barça ya le hizo la puñeta. Ahora, ante los de Zidane y como dijo el afamado locutor allá por 2010 antes de que Xavi Hernández botara el córner que remató Carles Pujol para marcar el gol a Alemania que dio el pase a la final del Mundial de Sudáfrica, "¿Por qué no?".