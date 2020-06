El Granada CF, a romper en Vitoria la racha de cuatro partidos sin ganar

Mendizorroza será el escenario de un encuentro en el que se medirán dos equipos, el Alavés y el Granada, que no atraviesan un buen momento en lo que a resultados se refiere. No obstante, los contendientes no afrontan el choque de esta tarde en las mismas condiciones. Los anfitriones reciben a los rojiblancos con la necesidad de sumar los tres puntos en juego que les otorgue una buena dosis de tranquilidad de cara a las jornadas que restan para concluir la competición.

Por su parte, los de Diego Martínez llegan a Vitoria con los deberes hechos y sin presión alguna, sólo la que se quieran dar con la vista puesta en finiquitar la temporada en el puesto más alto que les sea posible. El Granada aún puede mirar a Europa, aunque sea de reojo, y una victoria le permitiría seguir jugando con las opciones matemáticas de hacer algo más que historia.

El Granada, que tras el confinamiento se reencontró con la competición con un triunfo ante el Getafe, lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y en los que apenas ha sumado dos puntos. Un bache intrascendente por la comodidad con la que afronta este tramo final de LaLiga pero que en el seno del equipo se quiere pasar cuanto antes.

Se da la circunstancia de que en la primera vuelta los rojiblancos recibieron a los alavesistas inmersos también en una crisis de resultados –sólo un punto conseguido en los cinco partidos precedentes– que fue cortada de raíz con un claro triunfo por 3-0 en Los Carmenes a comienzos del pasado mes de diciembre.

Ocho bajas

Además de romper con la inercia de los últimos partidos, el Granada intentará sumar un triunfo con el que certificar de forma matemática la permanencia en Primera, un logro que desde hace tiempo tenía que caer por su propio peso y que puede ser hoy mismo.

Diego Martínez afrontará un nuevo encuentro con muchas bajas en su plantilla. A los siete lesionados –Montoro, Gonalons, Álex Martínez, Quini, Neyder Lozano, Vadillo y Rui Silva– se les ha unido Germán, que no ha viajado a Vitoria por tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Como viene siendo habitual desde la reanudación de la competición, Diego Martínez apostará de inicio en Vitoria por varios jugadores que no fueron titulares o no tuvieron minutos frente al Eibar. En el once de salida estarán con casi total seguridad Domingos Duarte, Foulquier, Ramon Azeez y Soldado.

Tras cuatro jornadas sin ganar, la gran duda es si el preparador granadinista seguirá dando continuidad a la defensa de cuatro jugadores utilizada en los últimos partidos o regresará a la zaga de tres centrales y dos carrileros usada en varios encuentros.

El Alavés busca la tranquilidad

El Alavés, por su parte, recibe al Granada tras dejar una buena imagen en el Metropolitano a pesar de la derrota. Los de Garitano, que han ganado un partido y perdido cinco desde la reanudación, buscarán la victoria para amarrar sus opciones de permanencia, pues están con nueve puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Aunque el técnico vasco también hará cambios en su once titular, cuenta con la baja importante del portero Fernando Pacheco, lesionado.

De cara al choque ante los rojiblancos, Asier Garitano tiene claro que "es un buen momento para estar más tranquilos en el final de liga y sacar un resultado positivo ante el Granada", aunque para ello resaltó que "tenemos que dar nuestra mejor versión".