El Granada CF, salvado desde el 29 de febrero

Diego Martínez no dio por salvado al Granada hasta que las matemáticas certificaron la continuidad de los rojiblancos en la máxima categoría, pero la conclusión del curso ha demostrado, a la postre, que la permanencia era un hecho desde mucho antes. El conjunto granadinista alcanzó los 37 puntos en la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander cuando empató a cero en casa ante el Celta. La clasificación final de la competición doméstica deja claro que eludir el descenso a Segunda División ha salido muy barato.

La permanencia virtual es un concepto que nunca ha existido en el vocabulario de Diego Martínez. El equipo se marchó al confinamiento con 38 puntos en su casillero tras el 1-1 ante el Levante en el Ciudad de Valencia. La cifra estaba a sólo dos unidades de los ansiados 40 puntos, pero nadie lanzó las campanas al vuelo. Los clubes acostumbran a situar el objetivo de la permanencia en torno a esa cifra, aunque los técnicos prefieren ser cautelosos.

Las matemáticas dictaron sentencia con el triunfo a domicilio ante el Alavés en la trigésimo tercera jornada, pero el desenlace liguero reveló que la salvación llegó, sin conocerlo mucho antes.

El 29 de febrero, el Granada empató a cero en Los Cármenes ante el Celta en la víspera de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Aquel resultado aupó a los rojiblancos a los 37 puntos cuando restaban 12 encuentros ligueros por disputarse. El Leganés, mejor clasificado de los tres descendidos a Segunda División, acabó el curso con 36 puntos, por lo que el cuadro de Diego Martínez consiguió la puntuación necesaria para salvarse el 29 de febrero, aunque en aquel momento no se sabía claro.

El conjunto rojiblanco se marchó al parón con la permanencia virtual sellada

La victoria frente a Osasuna por 0-3 en El Sadar en la jornada previa podría haber sido la fecha decisiva, no obstante, en aquel momento el bloque nazarí no había jugado su partido de vuelta frente al Leganés, lo que implica que los pepineros tenían la opción todavía de ganar el golaveraje a los de Diego Martínez. El Granada contaba con la ventaja de haber ganado el partido de ida en Los Cármenes por 1-0 y a la postre terminó ganando el duelo particular frente a los madrileños gracias al empate a cero cosechado en Butarque.

La tabla de LaLiga Santander 2019-20 refleja que quedarse en la categoría ha sido asequible debido al rendimiento de la zona baja. Cinco conjuntos no han llegado a sumar los deseados 40 puntos, algo que puede llegar a no bastar. En la temporada 2011-12, regreso del Granada a Primera después de su paso por el desierto, el Villarreal descendió con 41 puntos.

El devenir de la clasificación es imprevisible cada campaña, por lo que la fórmula del Granada de ir partido a partido e intentar no mirar la tabla debe seguir siendo una máxima. Ojalá que el próximo curso sea igual de tranquilo respecto a la zona de descenso.