Las 'tareas pendientes' del Granada CF respecto a sus rivales directos

La posible, aunque cada día menos probable, venta del Granada CF al grupo del argentino Andrés Fassi, está mermando la planificación deportiva al menos aparentemente, ya que el balón ya ha vuelto a rodar y la pretemporada ha comenzado, pero todavía no hay ninguna cara nueva.

En esta primera semana de entrenamientos donde se ha reincorporado casi toda la plantilla, solo se aprecia la falta de algunos jugadores que no van a continuar en las filas rojiblancas, como Quini, quién ya es jugador de Olympiacos, Rubén Rochina o Jorge Molina.

Cuentas pendientes

Si comparamos al equipo nazarí con los rivales directos con los que, a priori, se peleará por la permanencia en Primera División (Cádiz CF, UD Almería, RC Celta, Deportivo Alavés y Getafe) si que se puede afirmar que el equipo va algo atrasado en cuanto a novedades, altas y bajas.

El Cádiz CF está teniendo un verano ajetreado, cuyas principales tareas pendientes son la finalización del contrato de jugadores clave como el Pacha Espino o Iza Carcelén, quienes cuajaron un gran año y que se encuentran sin equipo a día de hoy. El pasado miércoles se oficializaba también la salida de Theo Bongonda rumbo a Moscú, como la venta más cara del conjunto cadista (7'5M + 2'5 variables). Se han anunciado las incorporaciones definitivas de Gonzalo Escalante, Sergi Guardiola y Roger Martí, cuyas cláusulas de compra se ejercieron tras la permanencia de los amarillos y además, el también ex del Granada, Darwin Machís, llegaba cedido del Real Valladolid. Su ultima incorporación es el lateral gaditano Javi Hernández, quién llega cedido desde el Leganés.

Por otro lado, el 'glorioso' Alavés vuelve a Primera este curso con la intención de quedarse, y ya ha movido ficha en el mercado. Ha incorporado a sus filas a Nikola Maras, tras ejecutar la opción de compra que tenía con la UD Almería, y llega gratis desde San Sebastián el centrocampista Ander Guevara. Por su parte, ya terminaron las cesiones de Villalibre, Antonio Blanco, Anderson Arroyo y Rober González, entre otros, y los dos primeros suenan con fuerza para volver a Mendizorroza por el gran desempeño en Segunda.

La UD Almería ha cambiado de referente en su banquillo, y es que Vicente Moreno es el elegido para sustituir a Rubi, que anunciaba su inesperada despedida tras dejar al equipo en Primera. A la llegada del técnico valenciano hay que sumarle la compra del jugador cafetero Luis Suárez, quién ya ha militado en el equipo indálico en la temporada finalizada, y el fichaje de Edgar González, ex defensa del Real Betis. En cuanto a ventas, se especula sobre el interés de poderosos equipos de Italia e Inglaterra en El Bilal Touré, que tiene una importante cláusula de rescisión y supondría un ingreso al Almería de, como máximo, 40 millones de euros. Por otro lado, se han marchado ya Portillo, de la Hoz y Maras, entre otros, tras la finalización de sus contratos.

El RC Celta de Vigo se incluye en esta hipotética pelea por la permanencia tras la espiral negativa del último curso, donde terminó salvándose por los pelos a pesar de ser uno de los equipos que tenía un mayor número de puntos a falta de las últimas jornadas. En el año de su centenario, el club gallego ha hecho una gran apuesta para el banquillo con la llegada de Rafa Benítez, y por el momento, se ha comprado a Carles Pérez, cedido por la Roma el pasado curso donde completó una buena temporada. Además, el joven canterano del Atlético ha llegado a Vigo, y en dirección contraria hacia Madrid partía Javi Galán, una de las claves de la defensa del Celta. Se han marchado también Oscar Rodríguez y Seferovic, entre otros. Está por resolver la incógnita de la perla del equipo, y es que el interés de grandes de Europa como Liverpool o Chelsea por Gabri Veiga es real.

El Getafe CF también se está reforzando, tras la oficialización de que José Bordalás seguirá en el banco azulón tras mantener al equipo en las últimas jornadas, Alderete y Portu fueron sus primeras incorporaciones, a las que hay que sumar la vuelta de Cabaco, cedido este año en el Granada CF, y las llegadas libres del Choco Lozano, ex jugador del Cádiz CF, y Sergi Altimira del Sabadell. Asimismo, Gonzalo Plata suena como posible fichaje aunque también lo hace para otros equipos, y es que si se queda en el Real Valladolid, descendido este año precisamente por un empate con el Getafe que dejó en Primera al Almería, será uno de los mejores jugadores de la Segunda División.

Equipaciones tampoco

Otro de los aspectos, menos importantes deportivamente pero sí en otros ámbitos y que también explica parcialmente la situación del club, es que el Granada CF es, junto al Rayo Vallecano, uno de los dos equipos de La Liga que no ha lanzado aún su nueva colección de equipaciones oficiales para la temporada 2023-2024, ya que solo se han conocido y puesto en venta las de entrenamiento, usadas por los jugadores durante estos primeros días en la Ciudad Deportiva.

A pesar de no influir en el juego, si que es algo que al aficionado gusta y una de los principales atractivos de esta época donde no hay fútbol. Igualmente, el director general, Alfredo García Amado, anunciaba en la presentación de la campaña de abonados de la temporada 2023/2024, que se lanzarían a mediados de este mes de julio y que ya estaban diseñadas y fabricadas, por lo que quedan pocos días para conocer la nueva indumentaria de los rojiblancos. Esta se presentará el día 20 de julio en un acto en la Real Chancillería de Plaza Nueva, y aunque ya haya fecha, lo que quizá no se entienda del todo es por qué se ha tardado tanto cuando la mayoría de equipos ya la han sacado, tanto dentro de nuestras fronteras como en el resto de ligas.

Solo el tiempo responderá a estas cuestiones, pero se esperan refuerzos en Los Cármenes en breve, ya que el balón ya está rodando y los fichajes, algunos de los cuales suenan con mucha fuerza, necesitarán entrenamientos y días de adaptación, y queda solo aproximadamente un mes para que vuelva La Liga y el Granada CF inaugure su nueva andadura en Primera División. Esta será nada más y nada menos que en el Cívitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid, el 14 de agosto a las 21:30, una cita obligatoria para todos los aficionados rojiblancos.