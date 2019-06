Diego Martínez, el guía al que todos siguieron

Cuando un equipo consigue un éxito tan importante como es ascender de forma directa desde una categoría tan igualada y complicada como la Segunda española, es injusto fijar la mirada en alguien a título individual por encima del colectivo; cuando un conjunto firma una temporada tan extraordinaria como la realizada en este curso 2018/19 por el Granada CF, el mérito es global y no personal.

Es evidente que el técnico no habría podido devolver al club rojiblanco a la elite sin un conjunto de jugadores comprometidos y que han ofrecido un nivel, en muchos casos, por encima del esperado; está claro que todo el entorno (resto de cuerpo técnico y miembros de la plantilla, trabajadores del club, afición, medios de comunicación…) han puesto su granito de arena para que el ascenso fuese posible.

Todo lo dicho no es incompatible con una realidad que nadie discute y que es palpable desde el mismo momento en que fue anunciado el nuevo entrenador del equipo: Diego Martínez ha sido el gran culpable del ascenso del Granada.

Es el verdadero guía deportivo y mental de unos jugadores, un club y una afición que ya lo va idolatrar para siempre. Es el principal triunfador de esta campaña, la persona que más reforzada sale y que más aumenta su caché tras un ejercicio inolvidable.

El inicio

Han pasado casi dos décadas desde que Martínez llegara por primera vez a Granada. Vino para estudiar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y aprovechó su estancia por estas tierras para alternar clases y libros con fútbol. Encontró en el Imperio de Albolote el lugar adecuado para seguir jugando y hacer sus primeros pinitos en los banquillos.

Allí coincidió con destacados preparadores granadinos como Óscar Cano, Fernando Estévez o José Alfonso Morcillo. Y allí empezó a curtirse. En la tierra, en el polvo y en el barro del campo donde entrenaba a ese cadete B alboloteño que, pese a ser un simple cadete, afrontaba cada entrenamiento y cada partido como si fuese a jugar la final de la Champions.

No fue difícil intuir ya en aquellos días que, por encima de un excelente entrenador, aquel gallego, que a veces cuando te lo encontrabas en la escalera no sabías si subía o si bajaba, iba a ser un motivador nato, un gestor de grupos extraordinario.

Las lesiones y los estudios le invitaron a dejar la práctica activa del balompié, la inquietud y la capacidad le llevaron a hacer carrera en la banda. Arenas, Motril, llamada de Monchi para irse al organigrama del Sevilla, ayudante de Emery en el primer equipo hispalense, dos grandes temporadas en el Sevilla Atlético y el pasado curso en Osasuna. Su carrera, sobre todo por el hecho de tener bagaje ya en Segunda, era conocida por cualquier aficionado al fútbol.

Vuelta a Granada

Y, justo tras romperse el acuerdo que tenía firmado para dirigir al Osasuna una segunda temporada, le llamó para trabajar el principal club de su segunda tierra, la que está detrás aunque ya casi a la misma altura de su Vigo natal.

Con mujer granadina, hija granadina, amigos granadinos y amor al Granada CF desde los años en que estuvo aquí, no podía decir que no. Fue un sí claro, una oferta aceptada “desde el instinto y el corazón”, como dijo en la rueda de prensa en que fue presentado. Era, si la aprovechaba, la oportunidad de su vida. Y vaya que si la ha aprovechado. No le engañaron ni el instinto ni el corazón.

Se ha calificado a Diego de muchas maneras en los últimos meses: guía, faro, líder espiritual, chamán… Ninguna es desacertada porque Martínez ha sido esta campaña en el Granada mucho más que su entrenador.

Ha sido la cara visible del club en todo momento, el que ha sido capaz de formar un grupo ejemplar y comprometido en el vestuario, el que ha arrastrado al Nuevo Los Cármenes y a media España a una afición que estaba desencantada pero que ha creído a pies juntillas en su doctrina y en su credo, el que ha marcado con palabras y hechos un camino del que nadie se ha salido.

Pasito a pasito

Si Diego Pablo Simeone se agarró en su día al “partido a partido”, Diego Martínez ha patentado el “no vamos a mirar la clasificación hasta la jornada 42” y ha hecho del “pasito a pasito” la manera de pensar del club y de todos los aficionados.

En muchas de sus ruedas de prensa se ha encontrado un sentimiento de granadinismo que no brotaba en un banquillo desde la época de Lucas Alcaraz, en cada declaración de sus jugadores se notaba que estaba prohibido desviarse lo más mínimo de la senda marcada.

Si uno repasa sus palabras la primera vez que compareció ante los medios, allá por junio del pasado año, también le aplicará el calificativo de profeta. El Granada ha logrado el ascenso con todo el que él deseaba que tuviera su equipo y que mostrara. Ha conseguido para los suyos todo lo que ansiaba. Pocas veces unas palabras se transformaron en hechos tan reales.

“Humildad, ilusión, competitividad, olvidar el pasado, regeneración, ser uno más de la categoría, creer en nosotros mismos para ser mejores día a día, ilusión para ir al límite y contagiar, ser capaces de que todos se sientan orgullosos del equipo, ser un conjunto organizado, esfuerzo colectivo, transmitir intensidad, hacer daño al rival, dominar el balón parado, saber jugar partidos feos, resistir a la adversidad, ser regulares, tener recursos y dominar todas las facetas para ser un equipo competitivo, ser realistas, ir paso a paso, tener siempre motivación y ser felices por el camino”. Todas estas cosas, entre otras, dijo Diego que quería de su Granada. Pedirlo ante los micros no es complicado, lo inmensamente difícil es conseguirlo, y el Granada lo ha hecho.

A los aspectos que se han podido ver jornada a jornada, como ser un equipo camaleónico con variados recursos técnicos, sacar el máximo provecho de sus futbolistas, rendir igual en casa que fuera o no ser inferior al oponente en prácticamente ningún encuentro; se unen algunos intangibles fundamentales para el éxito.

Los intangibles

Tener enchufados a todos los jugadores jueguen más o menos, conformar un grupo sin fisuras o mantener un discurso, en público y en privado, realista, convincente y, en algunos momentos, emocionante para el granadinismo han sido otros aspectos claves.

Ser el entrenador más joven de la categoría (37 años cuando empezó el campeonato y 38 años ahora) no ha sido impedimento para liderar un equipo de leyenda que ha firmado una temporada imborrable, de esas que quedan para siempre en la cabeza de cualquier granadinista de bien.

El hecho de ser en cada partido el más aplaudido cuando se recitan las alineaciones por megafonía o que su nombre se haya coreado en la grada en los últimos encuentros son claros indicativos de cómo ha calado en la grada su trabajo.

Si no pasa nada raro, Diego Martínez tendrá la oportunidad de estrenarse en Primera División, con el Granada, y lo hará sin haber alcanzado los 40 años. Se lo ha ganado. Nadie duda de que ha sido el principal culpable de que el club vuelva a la elite y de que el granadinismo haya recuperado la ilusión en su equipo. Y muchos piensan que aún está en el inicio de una exitosa carrera.