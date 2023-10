El Granada busca ante Osasuna su primera victoria de la temporada a domicilio

El Granada quiere que a la quinta vaya la vencida. Tras intentarlo sin éxito en los feudos de Atlético de Madrid, Real Sociedad, Las Palmas y Almería, visita este viernes desde las nueve de la noche a Osasuna con el objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada como visitante.

El plantel dirigido por Paco López llega al partido en plena mejoría de juego y sensaciones que no terminan de traducirse ni en sus resultados ni en la clasificación, ya que sigue penúltimo tras haber ganado sólo un partido en nueve jornadas. Ya queda casi en el olvido ese triunfo de la tercera jornada ante el Mallorca.

Afronta el Granada la visita a Osasuna tras haber empatado sus tres compromisos anteriores, ante Betis (1-1) y Barcelona (2-2) en el Nuevo Los Cármenes y contra el Almería (3-3) como visitante.

En los tres mereció mejor suerte. Antes el Betis tuvo más y mejores ocasiones, mientras que contra el Almería y Barcelona estrelló sendos balones en la madera en los compases finales y rozó la victoria, aunque también la derrota, con la palma de la mano.

Ganar serviría al Granada para poder abandonar los puestos de descenso que ocupa el equipo desde hace semanas, para no quedar descolgado en la tabla en vísperas de recibir la próxima jornada al Villarreal.

Un nuevo pinchazo, sobre todo si es derrota, agravaría su situación y su necesidad de puntos, manteniéndolo en zona de descenso.

Paco López tiene para el partido las bajas del portero Raúl Fernández, del central Jesús Vallejo y del delantero senegalés Famara Diedhiou, todos con problemas físicos.

El meta se recupera de la operación a la que fue sometido tras fracturarse un dedo de la mano, mientras que Vallejo y Famara siguen arrastrando molestias musculares, en el caso del maño tras jugar contra el Barcelona más de un mes y medio después de lesionarse y de estar de baja.

Sí estará en el choque, y un día más será la principal arma ofensiva del equipo, el atacante Bryan Zaragoza tras su flamante estreno el pasado viernes con la selección española absoluta. También será una de las principales atracciones del duelo por su irrupción internacional con su partido contra el Barcelona.

El técnico también podrá contar en el choque con el lateral Álvaro Fernández y con el delantero albanés Myrto Uzuni tras sus respectivas convocatorias internacionales.

Álvaro entrenó este jueves con el grupo, mientras que Uzuni llegó el miércoles por la noche a Barcelona y todas las partes decidieron que se desplace directamente este jueves desde la ciudad condal a Pamplona.

De la presencia o no en el once titular de ambos, que jugaron de inicio contra el Barcelona y son jugadores claves para el técnico, dependerá tanto la alineación del Granada en Pamplona como el dibujo que use, pudiendo optar por zaga de cuatro hombres o de tres centrales y dos carrileros.

Con muchos jugadores que parecen fijos, caso de André Ferreira, Ricard, Rubio, Gumbau, Gonzalo Villar, el citado Bryan y Lucas Boyé, Antonio Puertas tiene muchas opciones de regresar al once si Uzuni no es titular, aunque a esa plaza optan otros como Melendo, Petrovic o Callejón.

Si Álvaro se queda de inicio en el banquillo recuperará su plaza de lateral zurdo Carlos Neva, que fue tercer central contra el Barça, y habrá un puesto más para jugar por delante

Dudas también, en caso de defensa de cuatro, sobre si el acompañante de Rubio en el centro de la zaga será Ignasi Miquel, titular hasta ahora en todos los partidos, o Torrente. Paco decide.

El rival

Osasuna, por su parte, llega al partido con el estímulo de poder conseguir la primera victoria del curso delante de su afición, tras un parón internacional en el que el técnico Jagoba Arrasate habrá incidido en los errores vistos en la última jornada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Casi dos semanas después, regresa el campeonato liguero con varios frentes abiertos que los rojillos buscarán cerrar para dejar atrás las dudas que vienen acompañando al equipo en las últimas jornadas.

"Ha llegado el momento de empezar a sumar en casa", ha afirmado Arrasate con rotundidad en rueda de prensa, añadiendo que esperan colocarse "con 13 puntos, que nos haría ver todo de diferente manera".

Por un lado, Osasuna tiene la misión de sumar los tres primeros puntos del año en casa. Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid secaron a los de Arrasate en Pamplona, mientras que contra el Sevilla se logró un empate a cero. En esos cuatro partidos, los hombres de ataque tan solo han marcado un gol.

La falta de puntería en los metros finales es otro de los debes a mejorar. Budimir, con dos tantos, es el máximo anotador. Su gran estado futbolístico no está siendo aprovechado por sus compañeros.

Arrasate ha avisado que el Granada es un equipo "muy valiente y atrevido, que viene de una dinámica mejor. De empatar ante el Barcelona, de levantar un 3-0 en Almería y de empatar contra el Betis. Es tremendamente ofensivo y a nivel defensivo nos van a exigir".

El once parece bastante claro. David García será la referencia en la zaga tras su paso por la selección. Areso parece haberse ganado una nueva oportunidad en el lateral derecho. Junto al Chimy Ávila, el de Cascante podría completar el costado diestro para frenar al hombre de moda en la Liga, Bryan Zaragoza.

Torró, Aimar, Moncayola y Moi Gómez serán los cuatro peloteros que ocupen el centro del campo. Este último ve la luz al final del túnel después de lesionarse y perderse tres partidos.

Pitará el encuentro el balear Mateo Busquets Ferrer, mientras que en VAR estará Santiago Jaime Latre.