Sandoval: “El esfuerzo no ha sido recompensado con una muerte digna”

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, dijo tras la derrota de su equipo por 0-4 ante el Real Madrid y el descenso matemático a Segunda que “el esfuerzo” de sus jugadores “no ha sido recompensado con una muerte digna”.

Sandoval comentó en rueda de prensa que salieron al campo “tapados con la sábana” al estar ya descendidos matemáticamente y que ante el Real sólo quería que sufrieran “lo menos posible”.

“Para enfrentarte al Real Madrid había que ser valiente, intentar que pasaran las cosas en su campo porque no estamos preparados para correr para atrás en la situación que estamos”, reconoció.

“Salimos con las lágrimas saltadas a intentar que la afición se sintiera orgullosa con un partido digno, pero es difícil contra esta máquina de hacer las cosa bien”, expuso sobre el Real Madrid.

Además, no ocultó que el equipo blanco “no ha pisado el acelerador” cuando “peor” estaba el Granada.

“Hemos llegado hasta donde hemos podido. Sabemos que la hemos cagado y esto hay que volver a revertirlo. En estos momentos no hay consuelo y ahora en las malas es cuando hay que ver a la gente”, comento sobre el descenso.

El técnico indicó que antes del partido dio a sus jugadores la charla “más difícil” de su vida porque nunca ha estado “en una situación tan difícil como esta”.

“No me preocupa nada seguir. Vine a una labor y ahí está mi trabajo. Sería ventajista decir ahora que he llegado tarde. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Sólo hay que mirar para adelante y construir. Mirar para atrás sólo sirve para saber lo que no hay que hacer”, apuntó sobre el futuro.