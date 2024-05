Un proyecto nuevo con los mismos dirigentes en el Granada CF

Cuando el Granada CF cambió de dueños en el verano de 2016 parecía que a la presidencia del club había llegado un ser superior. Jiang Lizhang se presentó en la ciudad como si fuera el más famoso actor de Hollywood.

Entrevistas personalizadas y cronometradas en un famoso restaurante del Albaicín con vistas a La Alhambra, veneración absoluta, órdenes tajantes por parte del nuevo gabinete de prensa que llegó al club, que faltó decirnos a los periodistas que no se le podía mirar a los ojos. Creo que no hubo alfombra roja, aunque seguro que fue porque no la encontraron y no por falta de ganas de extenderla.

Pensaba en todo ello, y también en qué sería ahora del farsante de Jhon Jiang, que hasta se cambió el nombre para occidentalizarse, cuando la grada cantaba el sábado en el Nuevo Los Cármenes “china vete ya”.

Cuando Sophía llegó ya se había desinflado la burbuja oriental, los parabienes iniciales se habían convertido en críticas. Los granadinos, tan acostumbrados a alabar lo de fuera y repudiar lo de dentro antes de preguntar, nos habíamos dado cuenta de que lo chino era un cuento, encima del ‘todo a cien’.

Los mismos

Al mando del club siguen ellos, con su oscurantismo sobre quién manda, sin saber muy bien quién mueve los hilos, sin entender del todo por qué y con qué interés, asfixiados y condicionados seguramente por la ‘Operación Líbero’ pero sin el más mínimo interés en vender. Sólo hay que mirar al Valencia para entender lo complicado que es que los orientales se vayan de un club que compraron y lo hicieron propio.

Tres descensos en ocho temporadas lideran su lista negra, que no cabría en este texto si hubiera que recordar directores deportivos y entrenadores que han pasado por el banquillo en este tiempo.

También directores generales, que han pasado varios por el cargo, aunque parezca que García Amado lleve un siglo. Lo echarán también a él, tarde o temprano. Seguirá el mismo camino que sus antecesores, porque DDMC es una máquina de triturar trabajadores.

El dato es demoledor. De las cinco temporadas que el Granada estuvo en Primera con propiedad china, bajó en tres y sólo se salvó en las dos de Diego Martínez.

La gran duda

Hasta que eso ocurra, con ellos va a preparar el Granada la próxima temporada. Con Sophia de presidenta y Aranguren de ayudante. Con García Amado y con Tognozzi. Con los acólitos de unos y otros sentados a derecha e izquierda. Todos, en mayor o menor medida, causantes de una de las temporadas, sino la que más, más negra de la historia del Granada. Y ahí siguen, pensando ya en el nuevo proyecto deportivo.

La pregunta, y la duda, es clara. ¿Serán capaces los causantes del desastre de liderar con acierto una temporada que devuelva al Granada a la elite? El granadinismo es pesimista. En estos momentos es imposible ser otra cosa.

La clave seguramente esté en que acierten con el entrenador y los jugadores que fichen, como ha pasado toda la vida en el mundo del fútbol. Si la pelota entra se olvidará casi todo lo que hacen mal, que es mucho, fuera del verde. Así ha sido toda la vida y así seguirá siendo.

Fútbol y baloncesto

Este domingo se salvó el Covirán Granada y el Palacio fue una fiesta. Ya se ha dicho casi todo del emocionante partido y de la vibrante tarde vivida, pero sorprende, si se compara con el fútbol, las facilidades dadas a la prensa para trabajar, a los hinchas para estar cerca de sus jugadores, a la masa social para acercarse, de una u otra forma, a los protagonistas.

No es que el Covirán Granada se acerque a sus aficionados y el Granada se aleje de los suyos, que también, es que el baloncesto cuida su producto y el fútbol lo maltrata y lo mete en una burbuja a la que es imposible acceder, es que convierten en humanos a los chicos de las canastas y en seres superiores inalcanzables a los futbolistas. Como Jiang Lizhang cuando vino a Granada y nadie pensaba en que unos años después se iba a cantar para que los chinos se fueran del club.