Nueva vuelta al dibujo sin resultado en el Granada CF

El entrenador del Granada, el discutido Alexander Medina, optó por realizar tres cambios en su once inicial para medirse a la Real Sociedad en relación al que naufragó la pasada jornada ante el Villarreal. Piatkowski, Hongla y Gonzalo Villar fueron los jugadores que salieron del mismo, todos por decisión técnica, para que entraran Bruno Méndez, Gumbau y Jozwiak, el último de ellos en su primera titularidad.

También modificó el técnico uruguayo el plan táctico del equipo, de ahí que de la defensa de tres centrales y dos carrileros que hizo aguas contra el Villarreal pasó a un claro 1-4-4-2, con zaga de cuatro, con Gumbau y Sergio Ruiz en el doble pivote, con dos extremos puros y Uzuni y Lucas Boyé compartiendo la punta del ataque.

La Real Sociedad, ya sólo centrada en la liga tras sus eliminaciones en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, sólo metió en su once inicial dos cambios en relación al que no pudo con el Paris Sant Germain en la Champions el pasado martes. Entraron Turrientes y Sadiq, saliendo los de Imanol Alguacil con una alineación de lujo que formó también en un 1-4-4-2.

El Granada hizo en la primera parte lo que se espera de un equipo profesional y que no ha hecho esta campaña en otras muchas actuaciones. Estuvo ordenado, jugó al fútbol cuando pudo y no cometió errores de bulto. El gol de la Real llegó en una jugada bien elaborado por los realistas, pero hasta el descanso no hizo aguas atrás el equipo y pareció un bloque compacto y bien colocado.

Ataque

En ataque jugó más el equipo en largo que otras veces ante la presión alta que siempre hace la Real Sociedad, aunque la presencia en el campo de Lucas Boyé ayudó a que la mayoría de esos balones no fueran una lotería. Los laterales se mostraron incisivos y subiendo casi siempre con bastante sentido, mientras que los medios se descolgaron para irse arriba, especialmente Sergio Ruiz como se pudo ver en la acción del 2-1. Pellistri desequilibró más que un Jozwaik luchador y que no desentonó.

En el descanso no hubo sustituciones en el Granada, mientras que Imanol Alguacil cambió el lateral izquierdo de la Real. La segunda mitad, como era de esperar, trajo consigo el dominio casi total de la Real Sociedad, aunque los locales tenían la pelota y la jugaban siempre que podían. Medina, que habitualmente tarda tiempo en hacer los cambios, con el marcador a favor y su equipo manteniendo la compostura se demoró mucho más.

Cambios

En concreto, el técnico hizo sus dos primeros cambios en el minuto 65. Fue la entrada al campo de Gonzalo Villar y de Hongla por Lucas Boyé y por Sergio Ruiz. El camerunés se colocó en la medular ocupando el puesto que dejaba el cántabro, mientras que el murciano se puso como tercer centrocampista dejando a Uzuni como único delantero en el campo. Los cambios supusieron una modificación en el esquema del Granada, que pasó a situarse en un 1-4-5-1, con cada vez más problemas para tener la pelota en su poder.

En el minuto 80, justo tras el empate de la Real Sociedad, realizó dos nuevas sustituciones Medina, en este caso sin que variara el dibujo del equipo al mantenerse Gonzalo Villar como tercer centrocampista por delante del doble pivote. Entraron al campo Matías Arezo y Corbeanu por Uzuni y Jozwiak.

A la desesperada

El último cambio del Granada, ya con 2-3 en el marcador, fue Melendo por Ricard. Acabó el Granada con un 1-3-2-4-1 en el campo, con Carlos Neva incrustado como tercer central y Melendo acompañando arriba a Matías Arezo aunque tratando de enganchar un poco más atrás. Ya daba igual cualquier movimiento porque la suerte estaba echada