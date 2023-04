Paco López confirma cambios en el once del Granada ante un Zaragoza “dificilísimo”

El entrenador del Granada, Paco López, dijo que el Zaragoza, al que visitan este sábado los rojiblancos, “está en un buen momento” por lo que “será dificilísimo” ganar en La Romareda, pidiendo a los suyos “insistir y persistir”.

Tras caer el pasado domingo ante el Sporting de Gijón (1-0), Paco López comentó este jueves en rueda de prensa que “en cualquier orden de la vida hay que tratar de llegar al término medio de las cosas”, agregando que “ni todo fue un desastre ni no pasa nada”.

“Hemos visto lo que pasó, porque no salió el plan y no supimos interpretar los momentos. Hay que ir al pasado para aprender y seguir en nuestra línea. A nivel mental la ilusión sigue intacta, luchamos por algo muy bonito pese a las dificultades de cuando no ganas un partido”, añadió.

El técnico explicó que si se miran “las cosas con perspectiva” les está costando “a todos los de arriba” y “nadie está para tirar cohetes”, aunque pidió poner “el foco” en la mejora propia.

“Hay que insistir y persistir. Cada semana y en cada partido hay que mejorar en algo, pero también hay cosas que hacemos bien porque en caso contrario no estaríamos como estamos, con posibilidades reales de todo”, admitió.

Paco López tiene claro que “posiblemente los primeros minutos del Zaragoza sean parecidos en intensidad, agresividad y empuje de su gente a los de Gijón”, por lo que tienen “la experiencia del partido anterior”.

“El Zaragoza está en buen momento, será dificilísimo. Tienen un muy buen entrenador y le ha cogido el hilo a la temporada desde que llegó Fran (Escribá). Es una plantilla joven con muchas ganas y hambre, mete un ritmo tremendo con jugadores rápidos y dinámicos”, destacó del rival.

Paco López incidió en que el cuadro maño tiene “jugadores que suenan para equipos importantes” y que en los últimos partidos “ha plantado cara a todo el mundo”.

El técnico, que confirmó cambios en su once inicial respecto al pasado partido, recordó que tienen “objetivos muy bonitos” por delante y que eso les tiene que dar “energía e ilusión”.

Nombres propios

A título individual, comentó sobre Bodiger que “es un jugador que no es vistoso” y recordó que “no pueden jugar todos” y que en sus onces trata de “encontrar el equilibrio”.

En relación a Meseguer, avanzó que “está en un buen momento de forma” y se mostró “contentísimo con él”.

“Sigo confiando mucho en él, igual con Petrovic. El problema lo tengo yo para decidir. Tratamos de buscar una mezcla para ser un equipo equilibrado en muchas cosas: jugador con balón, velocidad, balón parado, recuperación, buena estructura…”.

“Noto en esta plantilla todos los jugadores enchufados, eso es muy difícil y lo generan también las personas. Todos empujan, ayudan y tienen buena predisposición en los entrenamientos”, agregó.

Paco López felicitó a todos los granadinistas por el 92 cumpleaños del club y habló de la entidad: “Desde fuera sabes que es club histórico, pero hasta que no estas dentro no llegas a entender la magnitud de lo que significa el Granada para los aficionados. Lo veo a diario y percibo algo que me emociona”.

“En el aspecto personal, sólo por hacer feliz a la gente me encantaría que se cumplieran los objetivos. Sentimos ilusión y responsabilidad por toda la gente que siente este club. Ojalá esta comunión con la afición nos lleve a buen puerto”, finalizó.