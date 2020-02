Tras un periplo de 26 días y cinco partidos fuera de casa entre Liga y Copa del Rey, el Granada CF vuelve al calor del hogar. Y lo hace inmerso en dos competiciones teniendo que afrontar la próxima semana un nuevo choque copero en busca de unas semifinales que serían todo un sueño. Pero qué mejor manera de acudir a dicho encuentro que con la tranquilidad de sumar este mediodía ante el Espanyol tres nuevos puntos que lo situaría en una idílica posición para lograr la permanencia en LaLiga Santander mucho antes de lo esperado.

Porque alcanzar los 30 puntos en 22 jornadas acercaría muy mucho el objetivo de la temporada pero es que, además, dejaría a un rival con la misma meta a quince puntos más el average particular. Aunque Diego Martínez califica el duelo como importante pero no decisivo, a nadie escapa que la próxima salida en Liga de los rojiblancos será al Wanda Metropolitano, y caer hoy supondría acudir a dicha cita muy necesitado. Aunque para necesitado el cuadro perico, que llega al Nuevo Estadio de Los Cármenes como colista aunque ha mejorado sus prestaciones desde la llegada de Abelardo.

Apuesta millonaria

La apuesta desde la entidad catalana para evitar el descenso ha hecho que en apenas tres fichajes se haya gastado un total de 39 millones de euros. Una cifra que ya la habría querido Diego Martínez en este mercado invernal ante tanta lesión y partido en el arranque de 2020. Precisamente, uno de los aspectos que debe valorar el técnico gallego en su once inicial ante los españolistas es el cansancio de algunos de sus hombres.

En especial de los hombres del centro del campo y los dos delanteros de los que dispone. Por ejemplo, Gonalons suma 210 minutos pues jugó el choque completo en Sevilla y Badajoz, en este último caso con prórroga incluida. Puertas, Yangel Herrera o Vadillo también participaron más de una hora y en el caso del gaditano sufriendo un golpe que le hace ser duda este mediodía. Incluso Soldado marcó en el Nuevo Vivero y de no ser por la escasez de efectivos, no habría jugado al tener un dolor en la espalda. Pero el maratón de partidos de los rojiblancos hace que el descanso sea el justo y haya que hacer un esfuerzo en esta campaña histórica.

Evidentemente hay futbolistas que no actuaron en tierras extremeñas y que lo harán ante el Espanyol como Rui Silva, Domingos Duarte o Carlos Neva. Otros como Víctor Díaz, Machís o Soldado sí saltaron al terreno de juego pero como suplentes, por lo que están más descansados. El resto de puestos dependerá de las sensaciones que tengan y del sistema de juego que emplee el técnico, que no sería de extrañar que lo modificara teniendo en cuenta que Abelardo Fernández suele actuar con dos referencias ofensivas. Otra de las dudas está en la posibilidad de actuar con uno o dos puntas. De formar una dupla, ninguno de los dos tendría recambio y si Vadillo no llega. La convocatoria inicial está formada por 20 jugadores y entre ellos el turco Ismail Köybasi, que parece recuperado de sus problemas de aductores.

Por su parte, el Espanyol acude a la cita sin uno de sus mejores jugadores como es el pivote Marc Roca. El mediocentro vio la quinta tarjeta amarilla en la pasada jornada y no podrá actuar. Tampoco lo hará Bernardo, por lo que el técnico asturiano tendrá que elegir entre Calero o Naldo para acompañar en el centro de la zaga a Cabrera. La buena noticia para los catalanes es que regresa a los planes del preparador el lateral derecho Javi López, que tampoco estuvo contra el Athletic por acumulación de cartulinas. Se espera que Embarba actúe de inicio pegado a una banda junto a Melendo, lo que haría que Sergi Darder actuara más en la creación.

Mala racha

Tras sumar cinco puntos de nueve posibles, no se espera un choque cómodo para el Granada CF, que no pasa en la competición liguera por su mejor momento pues ha conseguido siete puntos de los últimos 33 pero que sumar tres más podrá estar varias semanas tranquilo.