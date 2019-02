Los números acercan el ‘play off’

Con los tres puntos que este domingo sumarán los rojiblancos como consecuencia de la exclusión de la competición del Reus, el Granada CF alcanzará los 50 puntos. Una cifra que con quince encuentros para terminar la temporada por delante hace que la posición de los rojiblancos sea ideal ya sea para poder jugar play off o bien para lograr el tan ansiado ascenso directo a la Liga Santander. O eso al menos reflejan las cifras en las últimas ocho temporadas que es cuando el nuevo sistema se instauró en la segunda categoría del fútbol español, con dos ascensos directos y una tercera plaza previa disputa de eliminatorias a doble partido.

La media

Ocho campañas en las que ha habido de todo tanto para una vía como otra. Si se hiciera una media, para cambiar de categoría por el camino más rápido serían necesarios unos 76 puntos, 26 más que los que llevan los de Diego Martínez en la actualidad. Ahora bien, para disputar play off la media de la última posición que tendría derecho a jugarlos sería de 65, apenas quince más que los que tendrán a partir del lunes los rojiblancos. Pero eso no es más que una media, dado que hay cursos en los que ha habido que sumar mucho más aunque no siempre ha sido así.

En concreto, el año más 'caro' para ocupar las dos primeras plazas fue en en la temporada 2011-2012 en la que el Deportivo sumó nada menos que 91 puntos y el segundo clasificado, el Celta, 85. Pero eso no ha sido lo habitual. De hecho, la ocasión más barata para subir sin prolongar la liga regular se ha dado en dos ocasiones. En la 2013-2014 en la que el Córdoba terminó con 61, la misma cifra que un año más tarde alcanzó el Zaragoza. Por tanto, únicamente once puntos más de los que tendrá el Granada CF cuando inicie el mes de marzo con el choque del domingo día 3 en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda.

Con Fabri

El único año en el que el Granada CF disputó play off y terminó ascendiendo (2010-2011) el equipo entrenado en aquella ocasión por Fabri González concluyó con 68 puntos o, lo que es lo mismo, los de Martínez deberían vencer tan sólo seis encuentros de quince. Un reto, en teoría, perfectamente asumible si se sigue en la misma dinámica aunque no se quiere mirar más allá del partido a partido.

Por poner un ejemplo, y si se tomara como referencia las últimas tres campañas, para ascender como segundo se necesitarían 25 puntos en el caso del año pasado pues el Huesca subió con 75; 20 más que sumarían 70, cifra que le bastó al Girona para jugar en Primera tras la 2016-2017; o 24 para alcanzar los 74 que logró el Leganés un año antes.

Asequible

Por el contrario, para ocupar la última plaza de fase de ascenso, habría que sumar 15 más dado que el Numancia sumó 65 el curso anterior; 13 más para conseguir los 63 con los que el Huesca se metió en la 16-17 o 14 más con los que Osasuna alcanzó la sexta posición un año antes.

La lechera

Para muchos son las cuentas de la lechera pues ya el año pasado la trayectoria del conjunto entrenado hasta la jornada 31 por José Luis Oltra hacía presagiar a esta altura de la campaña que se jugaría como mínimo la fase de ascenso y el conjunto cayó en picado. Este fin de semana se disputará la jornada vigésimo séptima y a estas alturas los rojiblancos tenían el año pasado cuatro guarismos menos (46). La experiencia debe servir para aprender y no mirar más allá...aunque los números y las estadísticas están ahí.