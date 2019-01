Tres partidos consecutivos sin ganar no han impedido que el Granada CF se proclame campeón de invierno en la presente temporada de la Liga 123, que alcance el ecuador del campeonato en la primera posición.

Son tres encuentros sin vencer pero en los que ha sumado, y que unidas a las tres victorias anteriores hacen que el Granada firme su mejor racha de imbatibilidad de la presente campaña.

De hecho, no acumulaba tantos choques sin caer derrotado desde hace ocho años, cuando al inicio de 2011, en la campaña que acabó con el ascenso a la máxima categoría, estuvo ocho encuentros seguidos invicto.

Tras la igualada ante el Cádiz del viernes (0-0), necesitaba el Granada que no ganara el Albacete al Sporting, y no lo hizo. 1-1, en una nueva muestra de la dureza extrema de la categoría. 40 puntos de los rojiblancos que les sirven para coronar primeros la cima invernal.

No está muy acostumbrado el Granada a alcanzar ese título honorífico. En las últimas décadas había acabado segundo la primera vuelta de varios campeonatos, pero rara vez líder.

51 años

De hecho, la última vez que lo logró fue hace más de medio siglo, en la temporada 1967/68, que acabó con el penúltimo ascenso a Primera conseguido hasta la fecha.

Eso sí, esa Segunda División estaba dividida en dos grupos, con 16 equipos en cada uno. El Granada sumó 22 puntos para ser campeón de invierno del Grupo Sur, con tres de ventaja sobre el Puertollano.

Desde entonces hasta hoy, segundas plazas al final de la primera vuelta en varias campañas: en Segunda en la 86/87 por detrás del Tenerife y en la 89/90 tras el Albacete, en Segunda B en la 07/08 superado por el Écija y en la 09/10 tras el Marbella, y en Tercera en la 05/06 detrás del Arenas.

Tras confirmarse el campeonato de invierno de los rojiblancos, el Granada colgó un tuit en su cuenta personal dejando claro, como dice el entrenador, que la clasificación sigue siendo algo anecdótico ahora.

Pies en el suelo

“Ser primero. No es un premio. Es un estímulo. No es una estadística. Es el reflejo de un esfuerzo. No es una meta. Es un pasito. Con trabajo y humildad. Sigamos andando juntos la mitad del camino que queda”, indicó la entidad nazarí.